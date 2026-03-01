Críticas de la oposición por la gestión actual del servicio de recogida de enseres en Ferrol

Enseres descontrolados en la carretera Alta del Puerto este mes de febrero Daniel Alexandre

La introducción de una enmienda menor en la parte resolutiva de la moción presentada por el PSOE sobre el servicio de recogida de enseres permitió su aprobación por unanimidad, lo que conlleva que el Concello deberá “adaptarse á demanda actual, cun servizo axeitado ás necesidades da cidadanía” –para atender un incremento de 140 toneladas más–, desarrollar una campaña de información y sensibilización para dar a conocer el servicio a la ciudadanía y reincorporar los supervisores vacantes de servicios municipales.

Con todo, antes de la votación se dio un debate en el que los grupos de la oposición incidieron en que últimamente –en concreto desde la adjudicación, el año pasado– “non funciona ben”. El portavoz socialista, Ángel Mato, explicó que esta es una sensación “que a cidadanía percibe desde hai algún tempo”.

“Eu son partidario”, añadió, “de que aquilo que funciona, mellor non tocalo, pero por desgraza estamos xa afeitos a ver moitos enseres na rúa durante moito tempo, cando en anos anteriores non se agardaba tanto. Isto, que antes era máis habitual na zona rural, está a suceder en todos os barrios”, apuntó.

Mato añadió que parte del problema es fruto de la decisión de que los enseres se trasladen a As Pontes, donde la concesionaria tiene el punto de recogida, cuando antes estaba más cerca, en concreto en el punto limpio del grupo Rilo, en la carretera de Catabois. “Debería reverterse dalgún xeito”, dijo, “porque antes funcionaba moitísimo mellor que agora e os veciños non tiñan que padecer todos os problemas de ter os enseres días ciscados na rúa”.

FeC y BNG, de acuerdo

Ferrol en Común y BNG expresaron su acuerdo con los argumentos socialistas. “Cando o camión que os leva ten matrícula Coruña AZ podemos intuír que temos un problema grave”, señaló Suárez. “Os medios que se van incorporar co futuro contrato de recollida de lixo son positivos, pero temos que admitir que non se pode estar esperando un mes para que che recollan os enseres, como me pasou a min mesmo, porque tanta espera leva a que a xente non o utilice. Ademais, debe haber algún control sobre o incivismo dalgúns. Hai que darlle unha alternativa ao desprazamento do camión a As Pontes cunha solución ou fórmula xurídica que permita ter algún complemento máis próximo”.

Por su parte, el BNG, a través de Roberto Montero, incidió en que es un problema “visible para calquera veciño” e instó al gobierno a realizar una campaña de concienciación. El edil de Servizos, José Tomé, aseguró en su réplica que el servicio estaba desde 2018 sin contrato y que a la nueva licitación –completada en 2025– lanzada por la Mancomunidade solo se presentó una empresa porque se limitaban las propuestas a firmas de inserción y centros especiales de empleo.

En su respuesta, Mato afirmó que el pliego “se fixo mal” y resaltó que antes, “aínda sen contrato, funcionaba mellor que agora”. Tomé explicó que con la entrada del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria se establece un tiempo máximo de 48 horas para recoger los enseres desde el momento de la llamada.