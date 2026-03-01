Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Cheo nos obradoiros de pandeireta e baile de Artábria e o Toxos

O 'tradi' volve estar de moda tamén en Ferrol e nótase na participación neste tipo de iniciativas

Redacción
01/03/2026 20:45
Obradoiro de canto e pandeireta en Artabria
Obradoiro de canto e pandeireta en Artábria
Emilio Cortizas
A cultura tradicional está vivindo, novamente, unha suba en toda Galicia e tamén en Ferrolterra. De feito, este domingo foron dúas as iniciativas que contaron en Ferrol con numerosa participación: o obradoiro de canto e pandeireta e o de baile

Obradoiro de baile galego
Obradoiro de baile galego no Toxos
Emilio Cortizas

O primeiro, levouse a cabo da man de Fransy González na sé de Artábria, no barrio de Esteiro, namentres que o segundo, a cargo do mestre bailador Luis Prego, celebrouse nas instalacións do Real Coro Toxos e Froles na rúa Madalena. 

