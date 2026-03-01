Ferrol
Cheo nos obradoiros de pandeireta e baile de Artábria e o Toxos
O 'tradi' volve estar de moda tamén en Ferrol e nótase na participación neste tipo de iniciativas
A cultura tradicional está vivindo, novamente, unha suba en toda Galicia e tamén en Ferrolterra. De feito, este domingo foron dúas as iniciativas que contaron en Ferrol con numerosa participación: o obradoiro de canto e pandeireta e o de baile.
O primeiro, levouse a cabo da man de Fransy González na sé de Artábria, no barrio de Esteiro, namentres que o segundo, a cargo do mestre bailador Luis Prego, celebrouse nas instalacións do Real Coro Toxos e Froles na rúa Madalena.