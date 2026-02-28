Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La playa de Penencia se libra de 255 kilos de basura gracias a los voluntarios del proyecto Plancton

Más de veinte personas participaron en la retirada de 5.000 pequeños trozos de plástico

Redacción
28/02/2026 23:09
Limpieza playa de Doniños voluntarios de Afundacion
​Los colaboradores, este sábado, en el arenal ferrolano
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El proyecto Plancton, una iniciativa de Afundación, la Obra Social de Abanca, regresó a Ferrol, como hace regularmente, para trabajar en la playa de Penencia, en Doniños. Más de una veintena de personas voluntarias se congregaron en el arenal para retirar de él kilos de objetos que no deberían estar en él. 

A lo largo de la mañana, los participantes trabajaron en grupos para localizar residuos relacionados con la actividad profesional vinculada al mar y otra serie de restos relacionados con el ocio y el tiempo libre en este espacio natural, o también procedentes de la vida cotidiana en la calle y los hogares, informa Afundación. 

Así, los voluntarios pudieron librar al arenal de un total de 255 kilos que fueron recogiendo en capachos durante las cuatro horas largas que duró la actividad. En concreto, extrajeron más de 5.000 trozos pequeños de plásticos de entre uno y dos centímetros, pero también bastoncillos para los oídos –más de 500–, 264 latas y botellas, 150 plásticos de tamaño medio, 676 tapones y una decena de bolígrafos. 

Junto a estos materiales, había botes de vidrio de encurtidos, bolsas, envoltorios y otros, precisa Afundación, de difícil identificación por el grado de deterioro o fragmentación que padecían. En cuanto a la actividad pesquera, se sacaron 550 cabos y cabitos, 162 fragmentos de espumas sintéticas, 88 piezas de madera tratada con clavos y pintura, y cuerdas, sedales o nasas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Chelo Loureiro junto al equipo de "Decorado" recogiendo el Goya 2026

Quinto Goya para Chelo Loureiro, la cineasta ferrolana que sigue haciendo historia
Redacción
Imagen de las jornadas de orientación promovidas por el CIFP Leixa

Ferrol incrementó la cifra de afiliaciones en un millar en apenas dos años
X. Fandiño
Limpieza playa de Doniños voluntarios de Afundacion

La playa de Penencia se libra de 255 kilos de basura gracias a los voluntarios del proyecto Plancton
Redacción
Un momento de la sesión clínica que se celebró en el Hospital Arquitecto Marcide

Charla sobre los beneficios de algunas vacunas en patologías para las que no fueron prescritas
Montse Fernández