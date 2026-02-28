La playa de Penencia se libra de 255 kilos de basura gracias a los voluntarios del proyecto Plancton

​Los colaboradores, este sábado, en el arenal ferrolano Emilio Cortizas

El proyecto Plancton, una iniciativa de Afundación, la Obra Social de Abanca, regresó a Ferrol, como hace regularmente, para trabajar en la playa de Penencia, en Doniños. Más de una veintena de personas voluntarias se congregaron en el arenal para retirar de él kilos de objetos que no deberían estar en él.

A lo largo de la mañana, los participantes trabajaron en grupos para localizar residuos relacionados con la actividad profesional vinculada al mar y otra serie de restos relacionados con el ocio y el tiempo libre en este espacio natural, o también procedentes de la vida cotidiana en la calle y los hogares, informa Afundación.

Así, los voluntarios pudieron librar al arenal de un total de 255 kilos que fueron recogiendo en capachos durante las cuatro horas largas que duró la actividad. En concreto, extrajeron más de 5.000 trozos pequeños de plásticos de entre uno y dos centímetros, pero también bastoncillos para los oídos –más de 500–, 264 latas y botellas, 150 plásticos de tamaño medio, 676 tapones y una decena de bolígrafos.

Junto a estos materiales, había botes de vidrio de encurtidos, bolsas, envoltorios y otros, precisa Afundación, de difícil identificación por el grado de deterioro o fragmentación que padecían. En cuanto a la actividad pesquera, se sacaron 550 cabos y cabitos, 162 fragmentos de espumas sintéticas, 88 piezas de madera tratada con clavos y pintura, y cuerdas, sedales o nasas.