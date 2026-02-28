Ferrol incrementó la cifra de afiliaciones en un millar en apenas dos años

Imagen de las jornadas de orientación promovidas por el CIFP Leixa Jorge Meis

Ferrol comenzó el año como terminó 2025, consolidando e incrementando las cifras de afiliación a la Seguridad Social, una consecuencia del tirón del sector naval. Los datos del Instituto Galego de Estatística –IGE– correspondientes al mes de enero no solo muestran el mejor inicio de año desde una década y media –son casi 20.300–, sino también un cambio crucial en los protagonistas de las oportunidades de trabajo: el mercado laboral trata mejor ahora a los jóvenes y lo hace, además, de una manera muy nítida.

De este modo, entre enero de 2024 y el mismo mes del presente ejercicio, hay exactamente 1.000 cotizantes más que residen en el municipio ferrolano, de los que el 57% son hombres. Con todo, sigue habiendo más mujeres afiliadas a la Seguridad Social y ya son 10.395, por las menos de 9.900 altas masculinas.

Pero el dato verdaderamente interesante se observa en la tendencia de los grupos quinquenales, pues es en las franjas más bajas, entre los 16 y los 29 años, donde se centraliza la mayor parte de ese incremento. Así, son más de 400 las nuevas altas que se imputan a ese periodo. En el de menor edad, hasta los 24 años, se supera por primera vez en casi dos décadas el millar de cotizantes –1.026–, lo que supone un aumento de 170 en relación con el arranque de 2024. Entre los 25 y los 29, la subida es de 231 y en la primera parte de los 30 hay una evolución positiva de 136 personas. ­

La crisis de los 40

Es ahí donde comienza el valle. La madurez no le sienta bien a las afiliaciones a la Seguridad Social en la ciudad naval. En dos años, el quinquenio de los 35 a los 39 ha visto un estancamiento técnico –en realidad, son seis cotizantes menos, al pasar de los 1.891 a los 1.895, aunque sí hay un repunte en relación con 2025–, que se acentúa hasta los 94 entre la franja poblacional de los 40 a 44 años y de 35 en la siguiente, de los 45 a los 49. En total, son 135 afiliaciones menos en esta etapa vital.

A partir de los 50, la tendencia cambia. Es aquí donde hay mayor número de afiliaciones –casi 5.800– con un incremento en dos años de 228 personas. A partir de los 60 también se mantiene la dinámica, con 370 altas más que hace dos años. Es además en este periodo en el que mayor diferencia hay entre hombres y mujeres: ellas son 238 más. Esa fotografía revela, además, que tienen que trabajar más años para cobrar una pensión.

La industria

En cuanto a los sectores que más aportan o salen más beneficiados de ese incremento, en términos absolutos es –como es lógico– el de los servicios, que representa alrededor del 75% de las afiliaciones de prácticamente cualquier municipio. Pero en el caso de Ferrol, la aportación del sector terciario es menor que ese porcentaje, al menos en las nuevas altas, es decir, las que se han ganado a lo largo de los doce últimos meses.

Del millar de cotizantes nuevos, 573 desarrollan su trabajo en alguna de las actividades que se incluyen en el sector servicios, mientras que 237 pertenecen al industrial y 122 a la construcción, un reflejo claro de la fuerza tractora del naval y de lo que lleva asociado: la demanda de vivienda.