Charla sobre los beneficios de algunas vacunas en patologías para las que no fueron prescritas

Un momento de la sesión clínica que se celebró en el Hospital Arquitecto Marcide ASF

El jefe de Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), Federico Martinón Torres, estuvo este sábado en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario ferrolano para abordar, en una sesión clínica específica con profesionales, el potencial preventivo de las vacunas actuales y el impacto de la vacunación también en otras patologías no infecciosas.

Bajo el título: “Espabila. Dispós de vacina fronte ó infarto de miocardio e a insuficiencia cardíaca, a demencia ou o cancro, e non as usas cos teus pacientes”, quiso incidir durante su intervención, y de manera muy directa y explícita, en los “beneficios expandidos que as vacinas teñen”. También en el hecho de “pór en valor ese beneficio adicional que teñen e que ás veces é tan importante como o beneficio directo que se busca”. Así, subrayó que “as vacinas deséñanse e indícanse para protexer de certas enfermidades, pero estamos aprendendo que moitas delas teñen beneficios específicos ou inespecíficos adicionais”, afirmó. Es decir, “que non só cumpren a súa misión de protexer ó individuo fronte a enfermidade para a que foi deseñada, senón que teñen beneficios sobre outras patoloxías”, aseveró.

Beneficios asociados

El experto ahondó en el hecho de que la vacuna de la gripe sabemos que protege “de manera moi eficaz” frente a ella y sus complicaciones; y que tiene un efecto directo sobre la morbimortalidad cardiovascular, reduciendo los riesgos de “infarto de miocardio e de complicacións cardiovasculares”.

Por todo esto, reflexionó el profesional, la motivación para vacunarse no debe estar solo en la protección de la infección por gripe, sino en otras cuestiones como esa reducción del riesgo de infarto hasta en un 40%, o que incluso, en un infarto agudo, puede mejorar su pronóstico.

También aludió a la vacuna del herpes zóster, con la que hay varios estudios que muestran que puede tener un impacto beneficioso en la prevención de la demencia y trastornos relacionados.

Reducción de tumores

Federico Martinón también añadió otro ejemplo, relacionado con el efecto que tiene la vacuna del Covid en personas con determinados tumores, que presentan un mejor pronóstico que aquellas que no la reciben. Esto constituye, señaló, que “estamos ante un campo en expansión que fai pór en valor os beneficios das vacinas que son aínda máis grandes do que podiamos imaxinar”.

Según el especialista del CHUS esto debería traducirse en "mellorar as coberturas vacinais" y en conocer mejor cuál es el potencial de estas herramientas de salud. En conjunto, finalizaba, derivar hacia el concepto de “inmunofitness”, al incorporar las vacunas en el adulto como parte de un estilo de vida saludable.

Igual que es importante cuidar la dieta, hacer ejercicio regular, o evitar el estrés, “una forma sencilla de contribuir a nuestra mejor cantidad y calidad de vida como parte de un estilo de vida saludable es la vacunación”. Las vacunas, además de esa protección, pueden tener un beneficio en el entrenamiento de nuestro sistema inmunológico, de tal manera que nos preparan directamente para otros ataques que este pueda sufrir al largo de la vida, y que son particularmente intensos con la edad por el fenómeno que conocemos de “inmusenescencia”, que nuestro sistema inmune enciende y apaga peor que cuándo somos más jóvenes.

Con todo ello, a través de la charla invitó a la reflexión y trató de invocar la vacunación como parte de un estilo de vida saludable.