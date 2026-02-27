Voluntarios de Afundación recogerán este sábado basura marina en la playa de Doniños

Otra limpieza realizada la pasada semana en el mismo arenal Jorge Meis

Personas voluntarias convocadas por Afundación a través de su portal de colaboradores participan este sábado, en la playa de Doniños, en una sesión de limpieza de basura marina. La acción forma parte del proyecto Plancton, el Plan de Conservación Territorial que impulsa la Obra Social de Abanca, que ya lleva realizadas unas 70 jornadas de voluntariado ambiental y retiradas más de 148 toneladas de residuos en diferentes enclaves de la costa gallega.

El objetivo de esta acción es, más allá del beneficio de la retirada de los desechos, promover una conciencia sostenible en la sociedad.

La limpieza se desarrollará entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, una vez finalicen los trabajos de clasificación y pesaje de los restos de desechos marinos hallados en el arenal ferrolano.

Ese recuento que se realiza permite identificar el origen de los restos aparecidos, una parte de ellos vinculados a las actividades económicas que se desarrollan en el mar pero también otras como las acciones recreativas practicadas en la propia playa o otras relacionadas con la vida diaria.

Plancton es un plan multidisciplinar que fomenta la conservación y sostenibilidad de las actividades que se desarrollan en el mar, en especial en zonas de especial protección