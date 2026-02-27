Visitar los centros educativos, la mejor opción para poder elegir

​Los centros –en la imagen Loyola– permiten concertar citas para visitas Cedida

Las jornadas de puertas abiertas en los centros educativos representan una oportunidad fundamental para que las familias conozcan de primera mano el proyecto pedagógico, las instalaciones y la comunidad que formarán parte de la vida diaria de sus hijos e hijas.

Elegir un colegio no es solo una decisión académica, es una elección que influirá en el desarrollo personal, social y emocional del alumnado durante muchos años. Por eso, estos encuentros cumplen un papel clave en el proceso de inclinarse por un sitio u otro.

Metodología

En primer lugar, las jornadas de puertas abiertas permiten a los progenitores comprender la forma de trabajar del centro. Más allá de los folletos informativos o la página web, escuchar directamente al equipo directivo y al profesorado ofrece una visión más cercana y realista del proyecto educativo.

Las familias pueden conocer la metodología empleada, ya sea un enfoque más tradicional o propuestas innovadoras. También pueden informarse sobre la atención a la diversidad, los programas de apoyo, el uso de nuevas tecnologías o la enseñanza de idiomas.

Instalaciones

Otro aspecto esencial es la posibilidad de recorrer las instalaciones. Ver las aulas, los laboratorios, la biblioteca, el comedor o las zonas deportivas ayuda a padres, madres y tutores a imaginar cómo será el día a día de la infancia a su cargo.

Las jornadas de puertas abiertas también fomentan la transparencia y la cercanía, para que las familias pueden plantear dudas, expresar inquietudes y recibir respuestas directas. Este diálogo inicial contribuye a establecer una relación de confianza entre la escuela y la familia, elemento fundamental para el éxito educativo.

Clima escolar

Asimismo, estos encuentros permiten conocer el clima escolar. En muchos casos, las visitas se realizan en horario lectivo, lo que brinda la oportunidad de observar el funcionamiento real de las clases y la interacción entre docentes y alumnado.

Cuando las familias son nuevas en una ciudad, no tienen referentes o quieren conocer las opciones existentes en materia de educación, existe la posibilidad de inspeccionar varios colegios para conocer de forma directa cuál se ajusta mejor a las necesidades o valores de cada una de ellas.

Ferrol

Aunque a lo largo de los meses de enero y febrero es cuando los centros educativos llevan a cabo la mayoría de estos recorridos guiados, todavía estos días puede acudirse a algún colegio e incluso la mayoría de ellos dan la opción de inscribirse para una visita particular que se ajuste a los horarios de las familias, por lo que consultar las webs o las redes sociales de los CEIP de Ferrol y comarca es la mejor opción para saber cómo concretar un “tour” por el colegio.

De este modo, centros como el Tirso de Molina, Santa Juana de Lestonac o La Salle han tenido sus propias visitas organizadas, sin que esto impida que se pueda acudir de forma particular. Otros, como Santiago Apóstol, Loyola o Discípulas, priman el contacto telefónico o el correo con las familias para ajustar un encuentro. San Rosendo, por ejemplo, establece los martes y jueves como día señalado, con la opción de pedir cita, y en otros colegios como Cristo Rey todavía este sábado se establece una jornada de puertas abiertas.

Pero no solo los colegios abren sus centros para quienes comienzan en las primeras etapas educativas, también los institutos permiten conocer sus ofertas, que varían de unos a otros. En el IES Carvalho Calero todavía se puede acudir a la jornada de visita el próximo 4 de marzo, en el que mostrarán su programa de ESO, los distintos tipos de bachillerato que se pueden cursar, formaciones profesionales básicas, ciclos medios o ciclos superiores, ya que en muchos casos conocer la oferta es la mejor forma de poder elegir correctamente.

Ferias educativas, como la celebrada recientemente en el Auditorio por parte del IES Leixa, permiten conocer al futuro alumnado las ofertas de todo tipo de centros para que la opción no tenga que limitarse, especialmente en cursos superiores, a la cercanía al hogar, o a la posibilidad de contar con transportes o servicios que faciliten la conciliación laboral con las familias.