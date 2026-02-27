Repunte en el alumnado infantil en Ferrol

Los comedores escolares favorecen la conciliación AEIG

Cerca de 400 familias empadronadas en Ferrol cuentan con hijos e hijas que podrían incorporarse a la oferta educativa de la ciudad y el Concello, a través del área de Educación, se ha puesto en contacto con ellas –enviando 357 cartas– para mostrar las posibilidades de cara al proceso de escolarización en Educación Infantil para el curso 2026-2027.

Esta iniciativa coincide con la apertura, del 1 al 20 de marzo, del plazo oficial de matrícula para el próximo curso, dirigido a los niños y niñas nacidos en 2023, que se incorporarán como nuevos alumnos de Educación Infantil. El pasado curso 2025-2026 fueron 347 las comunicaciones remitidas, lo que refleja la continuidad de una campaña informativa ya consolidada, con un ligero repunte.

Así las cosas, Ferrol cuenta con una completa y diversa red de centros sostenidos con fondos públicos. En la carta enviada a las familias se detallan los 10 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP): Ceip Esteiro, Crucero de Canido, Isaac Peral, Ánxela Ruíz Robles, San Xoán de Filgueira, Ponzos, Ledicia, Pazos-Maestro García Niebla, A Laxe-Valón y CEIP Almirante Juan de Lángara.

Asimismo, Ferrol dispone de un total de once centros concertados: Sagrado Corazón, La Salle, Santa Juana de Lestonnac, Belén, Ludy, Compañía de María, Valle Inclán, Tirso de Molina, San Rosendo, Jesús Maestro y Cristo Rey.

La información facilitada incluye también las zonas de influencia correspondientes a cada centro, lo que permite conocer con claridad sus opciones a la hora de solicitar plaza.

Extraescolares y comedor

Uno de los aspectos más destacados de la oferta educativa en los CEIP del municipio es el programa de actividades extraescolares en horario de tarde, financiado íntegramente por el Concello de Ferrol y sin coste alguno para las familias.

Cada centro selecciona las actividades dentro del abanico ofertado por la administración local, adaptándolas a su proyecto educativo y a las preferencias de su comunidad escolar. Esta medida facilita la conciliación familiar y amplía las oportunidades formativas y lúdicas del alumnado.

Los CEIP municipales también disponen de servicio de desayuno y comedor, ambos subvencionados por el Concello, con aportación económica de la Xunta. Los desayunos se sirven de 7.30 a 9.00 horas en los centros, salvo A Laxe-Valón –de 8.00 a 9.30 horas–, que también se desmarca del horario de comidas –de 14.40 a 16.40 horas– mientras que en el resto es de 14.00 a 16.00 .

Estos servicios constituyen un recurso fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar, garantizando además una atención adecuada al alumnado fuera del horario lectivo obligatorio.