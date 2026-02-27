Protesta del Anpa del Xan Viaño por el estado del estacionamiento

La concentración tuvo lugar en la tarde de este viernes Jorge Meis

El Anpa del conservatorio de música Xan Viaño organizó este viernes una protesta para pedir el arreglo de los desperfectos del aparcamiento que comparte el centro con el Auditorio y el pintado de los pasos de peatones del entorno que, finalmente, fueron trazados en las últimas horas después de haber hecho pública su convocatoria.

La entidad explica que en un lugar de tanto tránsito es “esencial” un espacio seguro y en condiciones aceptables para todos los usuarios.