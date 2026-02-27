Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Protesta del Anpa del Xan Viaño por el estado del estacionamiento

El deterioro en el espacio es visible y los pasos de cebra se acaban de pintar

Redacción
27/02/2026 21:29
concentración delante del conservatorio para pedir arreglo del aparcamiento
La concentración tuvo lugar en la tarde de este viernes
Jorge Meis
El Anpa del conservatorio de música Xan Viaño organizó este viernes una protesta para pedir el arreglo de los desperfectos del aparcamiento que comparte el centro con el Auditorio y el pintado de los pasos de peatones del entorno que, finalmente, fueron trazados en las últimas horas después de haber hecho pública su convocatoria.

La entidad explica que en un lugar de tanto tránsito es “esencial” un espacio seguro y en condiciones aceptables para todos los usuarios.

