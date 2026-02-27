Navantia vuelve a mirar al norte con una misión comercial en Dinamarca

Delegación de Navantia y la Armada en Dinamarca Navantia

Las buenas perspectivas de Navantia para los próximos años, concretamente hasta el ecuador de la próxima década en el caso del astillero ferrolano, no aminoran la actividad comercial del grupo naval público y, tras la reciente misión en Suecia para mostrar las capacidades en un producto señero y exportable como las fragatas, la delegación de la compañía visitó en las últimas horas la capital danesa, Copenhague, coincidiendo con la visita de la fragata “Cristóbal Colón”, que actualmente está desplegada en el mar Báltico participando en el ejercicio “Steadfast Dart” de la OTAN.

El presidente de los astilleros públicos, Ricardo Domínguez, aprovechó el acto de recepción a bordo de la quinta F-100 para explicarle al contralmirante Soren Kjeldsen, jefe de la Marina danesa, las características del buque, con la colaboración de responsables de la Armada como el segundo Ajema, Gonzalo Sanz Alisedo, y el comandante de la F-105, Gabriel Pita da Veiga Subirats.

El encuentro también incluyó la presentación de una propuesta de cooperación estratégica y las capacidades de las factorías españolas para “garantizar una entrega rápida y fiable a partir de 2030”. El programa presentado por las autoridades navales del país nórdico está todavía en fase de definición y su implementación no sería inmediata y, probablemente, tampoco a corto plazo, pero la compañía naval está incidiendo especialmente en los plazos, consciente de que el contexto geopolítico internacional ha llevado a los clientes a aumentar la exigencia en el cumplimiento de los tiempos. En esa línea, Navantia puede presumir de puntualidad –incluso de anticipación– en el programa de la clase Bonifaz para la Armada española.

Industria local

Otra de las características de la propuesta de Navantia, también habitual en su modus operandi –y desde hace años, como los contratos con Noruega y Australiano las décadas anteriores y, ahora, con los buques auxiliares (FSS) para la Royal Navy–, es que garantiza colaboración con la industria local, así como apoyo al ciclo de vida de los buques y formación con la implicación de la Armada.

El interés de Navantia responde al anuncio de la Real Marina Danesa de un nuevo plan de adquisiciones navales que incluye fragatas, la especialidad de la compañía y, particularmente, del astillero ferrolano. En esa línea, la compañía que preside Ricardo Domínguez subraya que atesora una trayectoria acreditada en programas de colaboración y transferencia de tecnología y conocimiento con industrias locales de diferentes países desde su primer programa para Australia en 2007, “ofreciendo colaboración con empresas danesas para maximizar el retorno industrial”.

La vista a la F-105 fue clave para la comitiva porque, exponen fuentes del grupo naval público, “refleja el apoyo de la Armada a la propuesta de Navantia”, detallando el modelo de cooperación entre la institución y la empresa desde la fase definición de requisitos de los buques hasta el apoyo al ciclo de vida. La “Cristóbal Colón”, de hecho, está considerada una de las “más avanzadas de la OTAN por sus capacidades antiaéreas, la alta interoperabilidad con las fuerzas aliadas y el potente sistema de combate” que, como se sabe, es de firma norteamericana, el Aegis.

Desafíos

“Con el apoyo de la Armada y el gobierno español, estamos preparados para actuar como un socio estratégico de largo plazo para la Defensa danesa. Podemos proporcionarle unas capacidades navales de última generación adaptadas a los actuales desafíos, con un modelo de colaboración flexible y aportando capacidades que garanticen una rápida entrega. Navantia es un socio fiable y de largo recorrido”, manifestó Domínguez a bordo de la quinta F-100, que recibió cerca de un centenar de visitantes locales de las instituciones públicas y de la industria naval, con los que la delegación de la compañía española y los representantes de la Armada mantuvieron diferentes encuentros.

Además, la misión sirvió también para que Navantia presentase las características de las F-110 que se construyen en la factoría de Esteiro y lo hace, además, con cierto adelanto sobre el cronograma inicial pactado con Defensa. La fragata ligera ALFA 4000, las prestaciones de las innovaciones tecnológicas de la nueva generación de buques de superficie –como el gemelo digital– y las capacidades industriales 5.0 que agilizan el proceso constructivo, sobre todo a partir de que entre en funcionamiento la Fábrica Digital de Bloques que está acabando de construirse en el astillero ferrolano, fueron otros de los temas que se abordaron en las reuniones entre ambas delegaciones.

Navantia mantiene por lo tanto su actividad comercial mientras aguarda con interés la resolución del concurso sueco para la fabricación de cuatro fragatas ligeras, en el que compite con otras dos ofertas, al británica Babcock y la francesa Naval Group. La empresa propone entregar las dos primeras a en 2030 y las otras dos en 2031, según trasladaron el pasado mes de enero en Estocolmo.