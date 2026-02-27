La realidad virtual al servicio del Hospital de Día de Salud Mental de Ferrol

Uno de los usuarios del hospital de día probando la herramienta ASF

Los usuarios y usuarias del Hospital de Día de Salud Mental del CHUF realizaron en las últimas horas una nueva actividad con la que el área de Terapia Ocupacional pretende normalizar el día a día de estas personas. Así, se desplazaron al Centro Cívico de Canido, donde pudieron sumergirse en la realidad virtual con el proyecto “Supermercado 4.0” que desarrolla un grupo de investigación y salud ocupacional de la UDC, donde la terapeuta ocupacional del CHUF y responsable de la iniciativa, Nuria García Gonzalo, es profesora asociada.

La citada propuesta es un proyecto de rehabilitación virtual pensado para mejorar la participación y la recuperación en la vida diaria. Una herramienta “para facilitar a participación das persoas no seu día a día”. Con esta tecnología, se acercaron de manera virtual a un supermercado, donde tuvieron que hacer la compra semanal, con un presupuesto fijo, clasificarla o pagar en caja, entre otras acciones.

Esta propuesta responde adecuadamente al valor de la terapia ocupacional como herramienta para la recuperación, adaptación, y ocupación de los espacios y de las tareas cotidianas. “A acción vaise empregar como experiencia previa, e é un primeiro paso de colaboración para proxectos futuros coa realidade virtual, e que esperamos continúe cunha visita aos espazos destes investigadores, coa finalidade de poder acceder a máis recursos que poden ser útiles”, indica esta profesional.

La iniciativa es un entrenamiento que puede aportarle a usuarias y usuarios del hospital de día del área “motivación”, porque, al contener una parte más lúdica, ayuda de manera más agradable en acciones complejas para estas personas, explica Nuria García, quien añade que “se alguén hai tempo que non sae de casa para facer a compra, a veces pola súa sintomatoloxía, pode probar facelo dende un espazo seguro como é este”, subrayó la profesional.