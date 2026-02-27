La Real Filharmonía de Galicia celebra sus 30 años con un concierto que llegará a Ferrol

La Real Filharmonía en el concierto que ofreció en Ferrol el pasado mes de enero Jorge Meis

La Real Filharmonía de Galicia celebra su 30 aniversario con un concierto en el Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela), que realizará un viaje en el tiempo en un recorrido “por la trayectoria de la orquesta y las personas que hicieron posible su desarrollo a lo largo de tres décadas”.

El director señaló que no hay que olvidar que en la época en la que muchas de sus grandes obras se escribieron, el público “no sabía lo que iba a escuchar”. Por lo tanto, desde la RFG proponen algo “similar”, con un homenaje especial a la figura de Helmuth Rilling, primer conductor de la orquesta (1996-2000), fallecido hace apenas unos días.

Blandiendo esa primera batuta, Rilling fue determinante en la creación del sonido, la disciplina artística y la identidad musical de la orquesta. Su visión contribuyó a establecer los estándares de calidad que continúan definiendo el proyecto 30 años después”, explicó Brönnimann.

El concierto se replicará el jueves 5 de marzo en el Auditorio de Ferrol. La RFG está formada por 50 músicos en plantilla de hasta nueve nacionalidades, por su podio han pasado también Antoni Ros Marbà o Paul Daniel.