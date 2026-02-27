La Diputación reforzará la seguridad vial en Ferrolterra con tres millones

Obras de la diputación en el vial de acceso a Loiba AEIG

La Diputación ratificó en pleno, con el respaldo de PSOE, BNG y AV y la abstención del PP, la fase inicial del Plan de Conservación de Vías Provinciais para este 2026. El programa cuenta con una dotación global de 12.242.041 euros, una cifra que refleja un incremento del 7,5% en el presupuesto con respecto al ejercicio anterior.

Para Ferrolterra, esta aprobación supondrá una inyección directa de más de tres millones de euros (3.067.015.07), repartidos en nueve grupos de actuación que cubren diferentes municipios de las comarcas.

La Diputación garantiza la limpieza de los arenales de Ferrolterra con una inversión de 270.483 euros este 2026 Más información

Las actuaciones de este Plan se centrarán, fundamentalmente, en la renovación de pavimentos y la mejora de la señalización, elementos fundamentales para garantizar la seguridad tras un invierno marcado por la inestabilidad meteorológica, apunta el organismo que dirige Valentín González Formoso.

El presidente puso en valor el carácter estratégico de las intervenciones. En este sentido, aseveró que “manter en boas condicións unha rede tan extensa é unha tarefa continua e prioritaria, porque as estradas provinciais son unha infraestrutura básica para a mobilidade diaria da xente e para a actividade económica”.

Ocho grupos

La inversión provincial se distribuirá en 36 grupos de actuación con el objetivo de “garantir” una intervención “equilibrada e continua” en cada una de las comarcas. En el caso de Ferrolterra, el entorno de Ferrol y Narón se sitúa a la cabeza de la inversión con más de 558.000 euros, seguido muy de cerca por la actuaciones que abarcan los municipios de Ares, Fene, Mugardos y Neda, con una partida de 514.780 euros. Destacan también los 354.768,47 euros para Cabanas, Miño, Paderne y Pontedeume, mientras que en Ortegal, el municipio de Cariño recibirá una inversión de 275.582 euros y el de Ortigueira de 203.110,53.

Por último, el grupo de Cedeira, Cerdido y Valdoviño dispondrá de una aportación de 306.609,84; el de Mañón y As Pontes de 210.830,17 y el de As Pontes, Irixoa, Monfero y Vilarmaior de 272.614,73 euros.

El PEL provincial dejará en los Concellos de Ferrolterra una inversión de 757.000 euros Más información

Desde la Diputación recuerdan que a esta inversión se suma otro programa complementario de desbroce y limpieza de márgenes, cuyo presupuesto asciende a 4,1 millones de euros este año –frente a los 3,8 de 2025–.

La diputada de Vías y Obras, Mónica Rodríguez, puso el foco en la sesión plenaria en que la gestión de los más de 2.000 kilómetros de las carreteras coruñesas exige un equilibrio entre la obra nueva y el cuidado de lo existente. “O mantemento da ampla rede de estradas provinciais é tan importante como a construción de novas infraestruturas. Un bo estado de conservación é clave para a seguridade viaria e para garantir un servizo de calidade á cidadanía”, declaró Rodríguez.