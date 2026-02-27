Mi cuenta

La demolición de los aseos de O Inferniño da el impulso a la obra del parque

Se entra en la fase definitiva de los trabajos del nuevo parque infantil

Redacción
27/02/2026 21:26
Actuación en la zona de O Inferniño
Actuación en la zona de O Inferniño
Cedida
Con la demolición de los antiguos aseos de la plaza de O Inferniño que se completó esta semana, la empresa adjudicataria del contrato para crear el primer parque cubierto de la ciudad, Citanias, entra en la fase definitiva de la obra. 

La concejala de Urbanismo, Blanca García, explicó que estos trabajos son necesarios para completar el parque infantil “coa creación dunha zona axardinada que mellore a integración e a calidade ambiental do espazo”. 

Operarios de Citanias, esta mañana en la plaza de O Inferniño | Jorge Meis

Ferrol retoma las obras de los proyectos en marcha tras el parón de los festejos navideños

El Concello invierte cerca de 259.000 euros en un proyecto que comenzó en septiembre con un plazo de ejecución de tres meses, pero las condiciones meteorológicas de las últimas semanas han obligado a aplazar determinadas tareas. La cubierta, de alrededor de 360 metros cuadrados, ya está instalada. 

