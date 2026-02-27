La CIG considera un insulto la oferta de la patronal en el convenio del metal
La subida salarial que ofrece es el 0,5% acumulable cada año hasta 2030
La CIG asegura que la propuesta presentada por la patronal en la mesa de negociación del convenio provincial del metal es “un insulto a todos os traballadores e traballadoras do sector”. La reunión tuvo lugar esta semana, “un mes despois do anterior encontro” y, en ella, critica el sindicato nacionalista, se puso sobre la mesa una plataforma “pírrica que non toca ningún dos aspectos cruciais para a negociación do convenio”.
Así, critican la subida del 0,5% este año, con subidas de medio punto los años sucesivos hasta el 2,5% en 2030, que no se toque la jornada anual –1.752 horas– y que se aumente “a flexibilidade do horario laboral, eliminando a regulación da distribución irregular da xornada, o que permitiría ás empresas modificar horarios e calendarios ao seu libre albedrío”.
Por ello, a CIG advierte de que, si no hay cambios, defenderá un “convenio digno” con “unidade e loita”, como ya hizo en los procesos de 2017 y 2022.