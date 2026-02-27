Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La CIG considera un insulto la oferta de la patronal en el convenio del metal

La subida salarial que ofrece es el 0,5% acumulable cada año hasta 2030

Redacción
27/02/2026 22:36
Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción
Delegados del sindicato nacionalista, en una concentración del sector de la construcción
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La CIG asegura que la propuesta presentada por la patronal en la mesa de negociación del convenio provincial del metal es “un insulto a todos os traballadores e traballadoras do sector”. La reunión tuvo lugar esta semana, “un mes despois do anterior encontro” y, en ella, critica el sindicato nacionalista, se puso sobre la mesa una plataforma “pírrica que non toca ningún dos aspectos cruciais para a negociación do convenio”.

Así, critican la subida del 0,5% este año, con subidas de medio punto los años sucesivos hasta el 2,5% en 2030, que no se toque la jornada anual –1.752 horas– y que se aumente “a flexibilidade do horario laboral, eliminando a regulación da distribución irregular da xornada, o que permitiría ás empresas modificar horarios e calendarios ao seu libre albedrío”.

Por ello, a CIG advierte de que, si no hay cambios, defenderá un “convenio digno” con “unidade e loita”, como ya hizo en los procesos de 2017 y 2022

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vía Crucis de la Junta Cofradías

El Vía Crucis de la Junta de Cofradías marca la cuenta atrás para la Semana Santa
Montse Fernández
Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción

La CIG considera un insulto la oferta de la patronal en el convenio del metal
Redacción
Navantia Dinamarca

Navantia vuelve a mirar al norte con una misión comercial en Dinamarca
X. Fandiño
Conversas no Parador. Juan Manuel Vieites. Presidente da Confederación de Empresarios de Galicia

El presidente de los empresarios gallegos califica de “indigno” el ferrocarril entre Ferrol y A Coruña
X. Fandiño