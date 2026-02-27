La alumna del CEIP Ledicia Vega Rey asumió el bastón de mando del Concello de Ferrol por una mañana

Foto de familia al finalizar el pleno infantil de este viernes Cedida

Las visitas de los centros educativos al Concello acercan la administración local a los más jóvenes, un colectivo al que la política o la actividad municipal le sería ajena a no ser por actividades como estas.

Este viernes fue el turno del alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria del CEIP Ledicia y el alcalde, José Manuel Rey Varela, cedió, por unas horas, el bastón de mando a la nueva regidora infantil, Vega Rey Jiménez, para dirigir el pleno que se celebró, ocupando las bancadas del gobierno y de la oposición.

Durante la sesión plenaria, la alumna que ejerció de secretaria, Eva López Sanjurjo, nombró a los concejales escolares, que prometieron su cargo: llevar una buena convivencia con los vecinos y vecinas y “defender siempre Ferrol”.

Posteriormente, todos ellos eligieron a la alcaldesa. Los ediles escolares pusieron sobre la mesa asuntos de interés, como la seguridad vial alrededor de su centro educativo o mejoras para el barrio de Caranza.