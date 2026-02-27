Mi cuenta

Ferrol

La alumna del CEIP Ledicia Vega Rey asumió el bastón de mando del Concello de Ferrol por una mañana

Redacción
27/02/2026 18:58
Foto de familia al finalizar el pleno infantil de este viernes
Cedida
Las visitas de los centros educativos al Concello acercan la administración local a los más jóvenes, un colectivo al que la política o la actividad municipal le sería ajena a no ser por actividades como estas. 

Este viernes fue el turno del alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria del CEIP Ledicia y el alcalde, José Manuel Rey Varela, cedió, por unas horas, el bastón de mando a la nueva regidora infantil, Vega Rey Jiménez, para dirigir el pleno que se celebró, ocupando las bancadas del gobierno y de la oposición. 

Durante la sesión plenaria, la alumna que ejerció de secretaria, Eva López Sanjurjo, nombró a los concejales escolares, que prometieron su cargo: llevar una buena convivencia con los vecinos y vecinas y “defender siempre Ferrol”

Posteriormente, todos ellos eligieron a la alcaldesa. Los ediles escolares pusieron sobre la mesa asuntos de interés, como la seguridad vial alrededor de su centro educativo o mejoras para el barrio de Caranza.

