La actividad celebrativa de la Iglesia está viviendo sus horas más bajas en Ferrolterra

Una pareja en el Pazo da Merced, en Neda, celebrando el banquete de su boda en una instantánea del fotógrafo ferrolano Carlos Carballeira C. C.

Hace una década, en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ejercían su labor eclesiástica 136 sacerdotes, había 206 religiosas y se celebraban 1.220 bautizos al año, 1.160 comuniones, 624 confirmaciones y 261 matrimonios, además de otros actos relacionados con la actividad sacramental, una acción que ha caído considerablemente desde el año 2016.

Así, en la actualidad, según los datos que publica la Diócesis —relativos al 2024, ya que los de 2025 se darán a conocer antes de que finalice este año— el número de sacerdotes ha disminuido hasta los 96, una cifra que no está actualizada, pues en los últimos meses murieron varios párrocos que constan aún en ese listado. No es nada nuevo, pues las vocaciones caen en paralelo al fallecimiento de los curas de más edad.

En lo relativo a las bodas, bautizos y comuniones, el descenso también es muy acusado en la última década en la diócesis, si bien las empresas que se dedican al sector advierten de un ligero repunte en el año 2025 del que todavía no se han publicado las cifras oficiales. Así, se celebraron un total de 131 bodas en las iglesias diocesanas en el año 2022 y, desde entonces, el número ha ido decreciendo hasta las 95 ceremonias del año 2023, idéntico número que en el año 2024.

Llama la atención la diferencia de enlaces matrimoniales contabilizados con respecto a hace justo diez años, en el año 2016, cuando se registraron 261, 166 matrimonios más que los del ejercicio 2024. Esta merma se ha ido produciendo de forma paulatina, con un descenso muy acusado en los años 2020 y 2021 debido a la pandemia del coronavirus, cuando no se oficiaron ni medio centenar de enlaces.

Igualmente importante es la caída que se ha ido produciendo en el número de bautizos, que también guarda relación con el bajón en la cantidad de nacimientos que se producen, aunque no es equiparable, ya que se ha pasado de 1.220 realizados en el año 2016 a los 564 que se celebraron en el año 2024.

Otra de las celebraciones religiosas con gran arraigo entre la población y que tienen a los niños como protagonistas son las comuniones, que también han ido reduciendo su número de forma considerable. Así, si en el año 2016 el número de estos eventos alcanzaba las 1.160 celebraciones, en 2024 tan solo se han celebrado en las iglesias diocesanas 606 primeras comuniones.

La celebración de la fe tiene menor peso en lo relativo a las confirmaciones, que también se han visto muy mermadas en los últimos años. De hecho, si analizamos lo acontecido en 2016 (la Diócesis de Mondoñedo Ferrol ofrece acceso libre a los datos desde ese año), con respecto a las cifras del último publicado, el 2024, la caída experimentada es de 381 celebraciones, pasando de 624 a 243 en una década.

Negocios

El descenso de celebraciones religiosas que se constata en los últimos tiempos en el ámbito de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que también se da en otros territorios, redunda en la economía local, ya que muchos negocios (restaurantes, regalos, flores, moda, fotografía y vídeo...) han visto reducida su actividad comercial como consecuencia de un cambio de costumbres, que falta ver si experimentará un repunte o no en los próximos meses, revirtiendo así la tendencia.