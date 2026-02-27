Ferrol reclama a Narón 2,5 millones por la depuración de 2024 y mitad de 2025

La sesión plenaria se celebró este jueves en el Palacio Municipal de Ferrol Emilio Cortizas

Algo más de 2,5 millones es el importe de la liquidación de la cuantía del servicio de depuración que el Concello de Ferrol reclamará a Narón por el periodo correspondiente a 2024 y primer semestre del año pasado.

El pleno del pasado jueves aprobó la propuesta con los votos de los 13 ediles del Partido Popular y los siete del PSOE –BNG y FeC se abstuvieron– apenas unos días después de que el tribunal de lo contencioso-administrativo fijase el porcentaje de reparto de los costes –60% Ferrol y 40% Narón– y la cantidad que deberá abonar el municipio vecino por el periodo 2017-2023, alrededor de 5,3 millones.

El punto fue uno de los que más debate suscitaron en el salón de plenos del Consistorio. “Tralo reparto de custes fixado, a liquidación do seguinte periodo faise nun minuto”, aseguró la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, que recordó que llegar a este punto es el resultado “dun proceso longo e que requiriu de moito traballo”.

Acto seguido, Sanjurjo cargó contra el portavoz del PSOE, Ángel Mato, “por agardar ata o último minuto da súa Alcaldía para rexistrar a reclamación ao concello veciño. Fomos nós”, añadió, “os que levamos o procedemento a bo porto, os que conseguimos o equilibrio financeiro, os que establecimos un plan para aboar os seis millóns que se debían en facturas da luz e os que estabamos aquí cando se aprobou o convenio colectivo de Emafesa e os que mantivemos a toda a plantilla a pesar da nefasta xestión dos oito anos de desgoberno de Suárez e Mato”.

Esta crítica volvió a suscitar el rechazo de la oposición, que le afeó a Sanjurjo el modo en que solventó la crisis económica de la empresa mixta. “Perdoáronlle o pagamento do canon á parte privada e subiron as taxas un 40% á veciñanza cando dixeron que non ían subir ningún imposto”, afirmó el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que añadió que “por moito triunfalismo e propaganda que faga a señora Sanjurjo, esta que traen hoxe non é a primeira liquidación a Narón polo servizo de depuración que se trae a este pleno”.

Rivas –BNG– se remontó al primer mandato de José Manuel Rey –2011-2015– para echarle en cara que “se fixeron cargo dunha infraestrutura que non podía funcionar cando debería ser responsabilidade de Augas de Galiza” y señaló que “a pesar disto que fixeron deixando de cobrar o que debería pagar a parte privada, o problema segue estando aí porque este sistema é insostible tanto ambiental como economicamente”.

Por su parte, Ángel Mato –PSOE– defendió su gestión y apuntó que “se agardei ao último día do mandato é porque estiven traballando e cumprindo coas miñas obrigas ata o último día”. Además, acusó al ejecutivo local de “liquidar unha sociedade pública” y de aprobar “sen mover unha coma nin un punto as mesmas contas que se negou a aprobar en oito anos”.

El concejal socialista se refirió además a la información de los caudalímetros instalados, “dos que nunca se sabe nada” y preguntó por “que vai pasar con Emafesa en 2030?”.

El desencadenante

El turno de réplica desencadenó el enfrentamiento, que ya venía cocinándose en los debates anteriores y que se amplificó posteriormente en la moción sobre los bomberos. Fue cuando la concejala señaló a Suárez para decirle que “cobra de dous sitios e non traballa en ningún”.

El portavoz de FeC se revolvió y calificó de “vergoña” lo que estaba sucediendo, malestar al que se sumó la bancada de la izquierda. “É unha verdadeira pena”, dijo Rivas, mientras que Mato lamentó la “pouca educación”. Tras esa bronca en la que tuvo que mediar el alcalde, Suárez apuntó que “se tan resolutiva é, xa tería resolto o problema dos bombeiros”.