El presidente de los empresarios gallegos califica de “indigno” el ferrocarril entre Ferrol y A Coruña

Juan Manuel Vieites, este viernes en el Parador Emilio Cortizas

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia –CEG–, José Manuel Vieites, reclamó este viernes inversiones ferroviarias en la comarca, especialmente en la conexión entre la ciudad naval y A Coruña para poder sacarla de su “aislamiento ferroviario”.

Vieites participó, por primera vez, en las Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa y centró su intervención en dos temas. El de la mejora de las infraestructuras de comunicación fue el primero y las críticas al Gobierno central, y particularmente a la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, el segundo, en este caso por su “intervencionismo en el diálogo social”.

El empresario incidió en los argumentos que desde hace tiempo ofrecen las patronales comarcales y, así, reiteró la exigencia de la “modernización de la línea Ferrol-A Coruña” con unos “cronogramas claros y financiación suficiente”. Vieites apuntó que el sector empresarial “necesita ser competitivo y, para ello, necesitamos infraestructuras que lo sean”, tanto ferroviarias como las carreteras. “No puede ser que todas las que nos conectan con la meseta estén llenas de baches”, denunció.

Atracción de inversiones

Con todo, la principal preocupación de Vieites en su discurso fue el ferrocarril, cuyos servicios calificó de “indignos” por sus “tiempos de viaje excesivos, falta de frecuencias, material rodante obsoleto... Existe una clara desventaja territorial que lastra, por una parte, la movilidad ciudadana y, por otra, la atracción de inversiones”.

Es urgente, reiteró el presidente de la CEG, “salir de la situación de aislamiento ferroviario” y, por lo tanto, de la “discriminación”, posición que relacionó con que Galicia “no está en la red de votos”.

El máximo responsable de la organización empresarial reafirmó la importancia de la unión entre Galicia, Asturias y Castilla y León en la defensa de una posición común que se materialice en un Corredor Atlántico del Noroeste que priorice “actuaciones que conecten los puertos de esta amplia zona con el ferrocarril”.

Vieites cifró el retorno de una “buena conectividad” en 1.000 millones de euros y la creación de 5.500 empleos hasta 2030 y significaría, además, el “posicionamiento de Ferrol como un nodo estratégico del comercio marítimo e industrial del Atlántico. Es una oportunidad que hay que aprovechar”, apuntó.

Críticas a Díaz

El presidente de la CEG tuvo tiempo para cargar contra la ministra de Trabajo, por la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 3,1%, “muy por encima del 1,5% que sube el Gobierno a los funcionarios”. Criticó el uso del “real decreto ley” y expresó su “preocupación por el intervencionismo ideológico del Gobierno en el diálogo social, pues lo quebranta y, además, hasta creo que vulnera el Estatuto de los Trabajadores”.

“Me alegro mucho de que la ministra quiera aumentar el poder adquisitivo, todos los queremos, pero con sentidiño. Y creo que ella sentidiño no ha demostrado mucho”.