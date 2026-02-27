El patrullero de la Armada “Arnomendi” finaliza una nueva campaña de vigilancia de pesca

El "Arnomendi" toma parte en varias campañas de inspección pesquera a lo largo del año Armada

El patrullero de altura “Arnomendi” ha completado las tareas de vigilancia e inspección en la mar, llevando a cabo labores de rastreo a la flota pesquera en el marco del Plan Parcial de la Secretaría General de Pesca 2026.

El buque salió del Arsenal de Ferrol el pasado 9 de febrero, iniciando su labor en las regiones pesqueras que se encuentra en aguas del Cantábrico y la costa gallega. Ha efectuado misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, así como la inspección de las capturas, revisión de artes de pesca empleadas, vigilancia de zonas y periodos de veda y sobre las actividades de la flota pesquera, “para garantizar así la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control”, precisan desde la Armada.

En esta campaña, el “Arnomendi” ha llevado a cabo seguimiento y monitorización de la flota pesquera, embarcando para ello a bordo a una inspectora de la “Secretaría General de Pesca”.

Durante la campaña se han compatibilizado estas tareas con el adiestramiento de la dotación, con ejercicios internos de seguridad, comunicaciones, maniobra y navegación