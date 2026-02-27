Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Armada

El patrullero de la Armada “Arnomendi” finaliza una nueva campaña de vigilancia de pesca

Redacción Ferrol
27/02/2026 16:59
El "Arnomendi" el pasado mes de diciembre en navegación
El "Arnomendi" toma parte en varias campañas de inspección pesquera a lo largo del año
Armada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El patrullero de altura “Arnomendi” ha completado las tareas de vigilancia e inspección en la mar, llevando a cabo labores de rastreo a la flota pesquera en el marco del Plan Parcial de la Secretaría General de Pesca 2026.

El buque salió del Arsenal de Ferrol el pasado 9 de febrero, iniciando su labor en las regiones pesqueras que se encuentra en aguas del Cantábrico y la costa gallega. Ha efectuado misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, así como la inspección de las capturas, revisión de artes de pesca empleadas, vigilancia de zonas y periodos de veda y sobre las actividades de la flota pesquera, “para garantizar así la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control”, precisan desde la Armada.

En esta campaña, el “Arnomendi” ha llevado a cabo seguimiento y monitorización de la flota pesquera, embarcando para ello a bordo a una inspectora de la “Secretaría General de Pesca”.

Durante la campaña se han compatibilizado estas tareas con el adiestramiento de la dotación, con ejercicios internos de seguridad, comunicaciones, maniobra y navegación

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foto de familia al finalizar el pleno infantil de este viernes

La alumna del CEIP Ledicia Vega Rey asumió el bastón de mando del Concello de Ferrol por una mañana
Redacción
La Real Filharmonía en el concierto que ofreció en Ferrol el pasado mes de enero

La Real Filharmonía de Galicia celebra sus 30 años con un concierto que llegará a Ferrol
Redacción
Martina visita el CIFP Ferrolterra por el programa Retorna

Cuatro estudiantes de Venezuela y Brasil cursan Mecatrónica en Ferrol
Redacción
Cumpleaños de la Infantería de Marina

El cuartel de Dolores celebró los 489 años de la Infantería de Marina
Montse Fernández