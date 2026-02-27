Mi cuenta

El gobierno rechaza la zona ZER para la casa de Carvalho Calero

La razón del gobierno para oponerse a la zona ZER es que esta figura “non resolve o problema urbanístico”

Redacción
27/02/2026 21:20
Ferrolterra Antiga fue una de las impulsoras de la moción y uno de sus responsables, Antonio Casal, intervino en el pleno
Ferrolterra Antiga fue una de las impulsoras de la moción y uno de sus responsables, Antonio Casal, intervino en el pleno
Emilio Cortizas
El gobierno local rechazó en el pleno la propuesta del BNG –que asumió la reinvidicación de la AVV de Ferrol Vello, Ferrolterra Antiga, Ateneo, Medulio y Artábria– de iniciar “de xeito inmediato” la declaración de la casa natal de Carvalho Calero y de las parcelas afectadas por el proyecto como Zona de Especial necesidade de Rehabilitación –ZER–. 

Con todo, el ejecutivo sí apoyó los otros dos puntos –recuperar el proyecto de rehabilitación de este ámbito y la consignación presupuestaria para desarrollarlo– tras un debate que comenzó con la intervención de Antonio Casal, secretario de Ferrolterra Antiga, en la que le pidió al ejecutivo “coherencia: se lle pedimos á veciñanza que teña en bo estado as súas propiedades, fagan o mesmo coas que son súas”, dijo. 

La razón del gobierno para oponerse a la zona ZER la dio la edila de Urbanismo, Blanca García, que dijo que esta figura “non resolve o problema urbanístico” del ámbito, pues “non clasifica o solo nin establece usos, volumetrías, alturas ou medianeiras”

En su respuesta, Rivas –BNG– dijo que no se puede esperar más y que, con los plazos en la mano, la actuación “non poderá comezar, no mellor dos casos, ata xaneiro do 2027, polos prazos habituais que existen para a avaliación ambiental de Plans Especiais de Rehabilitación” como el que tramita el Concello. 

