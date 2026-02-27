El gobierno local pacta con los sindicatos la incorporación de 24 nuevos trabajadores

Susana Sanjurjo y José Manuel Rey entran en el salón de plenos en la sesión de enero Daniel Alexandre

El gobierno local pactó este jueves con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT (la CIG se abstuvo) la Oferta Pública de Empleo del presente año, que asciende a cerca de un centenar de plazas: 24 nuevas y 73 de promoción interna.

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, aseguró que este acuerdo "supón un paso firme no noso compromiso coa creación de emprego público estable e de calidade, así como co reforzo e modernización dos servizos públicos municipais".

En lo que respecta a los nuevos puestos de trabajo, la edila detalló que serán nueve policías, seis bomberos-conductores, dos peones, un técnico de administración general, un ingeniero-técnico de obras públicas, un arquitecto técnico, un auxiliar de biblioteca y archivo, un ayudante de la Casa de Acollida, un educador social y un trabajador social.

En cuanto a la promoción interna, la OPE incluye 30 plazas de bombero-conductor, cuatro cabos del servicio de extinción, 22 de administrativo, cinco oficiales de policía, dos inspectores de este mismo cuerpo, dos auxiliares administrativos, un intendente, un inspector principal, un ingeniero informático, un oficial conserje, un animador sociocultural, un técnico medio de gestión y dos oficiales de oficio.

Sanjurjo destacó que por primera vez se cubre íntegramente la Relación de Puestos de Trabajo en el área de Servizos Sociais y, también como novedad, habrá una plaza de educador social.

En el ámbito de la seguridad, la concejala explicó que se producirá un refuerzo del cuadro de mandos de la Policía Local y, en el caso de los bomberos, que mantienen desde diciembre un conflicto con el ejecutivo municipal, todos los efectivos "terán a oportunidade de promocionar de categoría, o que conleva unha mellora das súas retribucións".

"É unha OPE ambiciosa, dialogada e consensuada que recolle as demandas dos representantes dos traballadores", subrayó Sanjurjo, "e que reforza a aposta decidida deste goberno pola creación de emprego público, a estabilidade laboral e a mellora continua dos servizos".