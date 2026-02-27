El cuartel de Dolores celebró los 489 años de la Infantería de Marina

Un momento del desfile en el cuartel de Dolores Emilio Cortizas

El acuartelamiento de Dolores en Ferrol acogió en la mañana de este viernes el acto central del 489 aniversario de la creación de la Infantería de Marina. Un evento militar y abierto a la ciudadanía, que se animó a participar en gran número, pese a que la mañana parecía poco apacible en lo climatológico, abriéndose grandes claros en el momento previo a iniciar los actos.

La ceremonia estuvo presidida por el Almirante Jefe del Estado Mayor (Ajema), el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez (Mugardos, 1960), que estuvo acompañado por el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, además de numerosas autoridades civiles y militares de Ferrol y el resto del país.

Recuerdo a los caídos Emilio Cortizas

Al margen de este evento central en el cuartel de Dolores, se sucedieron celebraciones en otros puntos del territorio nacional donde el referido cuerpo de la Armada tiene presencia.

La cita incluyó el izado solemne de bandera, formación de la fuerza y desfile. No faltó el habitual homenaje a los fallecidos. El evento puso el broche a un programa conmemorativo que comenzó el pasado día 19 y que combinó acciones militares con otras de corte cultural o de divulgación histórica, abiertas todas ellas a la ciudadanía.

Con motivo de esta efeméride, la Armada también ha elaborado un vídeo institucional que hace un repaso por la trayectoria de la Infantería de Marina desde sus orígenes hasta las misiones actuales y que se puede ver a través del canal de Youtube.

La más antigua del mundo

Creada en 1537 por Carlos I con la constitución de las “Compañías Viejas del Mar de Nápoles”, la Infantería de Marina española es la más antigua del mundo y la primera fuerza organizada específicamente para combatir “por tierra y por mar”.

Una cena de gala puso el broche a un programa de actos que arrancó el pasado día 19

Con Felipe II se formarían en 1566 los primeros Tercios de Armada, heredando la antigüedad de aquellas compañías al integrarlas en el denominado “Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles”.

Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a las Fuerzas Armadas una capacidad expedicionaria, polivalente y de alta disponibilidad para la gestión de crisis. Se articula en torno a la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, con unidades en Ferrol y también en Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad, efectivos de Infantería de Marina participan en despliegues en Irak, Océano Índico, Mar del Norte, Golfo de Guinea, Rumanía y en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, además de en actividades de seguridad y cooperación en África, operaciones de presencia, vigilancia y disuasión y en la misión Euman-UA de apoyo a la formación militar de Ucrania, contribuyendo a la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas y países aliados.

En la ciudad de Ferrol se ubican dos de las unidades de Infantería de Marina de la denominada Fuerza de Protección de la Armada, el Tercio Norte, ubicado en el histórico cuartel de Dolores; y el cuartel general de la Fuerza de Protección, que se ubica en la Estación Naval de A Graña.

El programa desarrollado en la ciudad de Ferrol para conmemorar el 489 aniversario arrancó ya el pasado día 25 con un concierto celebrado en el teatro Jofre a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte, además, el jueves 26, en la sala Carlos III de Exponav se celebró la conferencia: “Desde un glorioso pasado. Los tercios españoles en perspectiva histórica”, que impartió el doctor en Historia Juan Torrejón. Ese mismo día se desarrolló otro acto abierto al público como el arriado de bandera en el acuartelamiento de Dolores y el evento militar central, presidido por el Ajema, ayer, y que culminó con la tradicional cena de gala, a la que asistieron autoridades y personal de la Armada.