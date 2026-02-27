Mi cuenta

Diario de Ferrol

El certamen “O Talentiño” abre este sábado su plazo de inscripción

El concurso amplía por primera vez la presentación de propuestas a toda la provincia de A Coruña

Redacción
27/02/2026 20:08
O Talentiño (Jorge Meis) (26)
Una de las premiadas en la pasada edición del certamen
Jorge Meis
Desde este sábado se encuentran abiertas las inscripciones para poder participar en la nueva edición de “O Talentiño”, la cuarta, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de las que han surgido en los últimos años. 

En esta ocasión, la oferta de participantes podrá ser mayor en cuanto a procedencia, ya que la inscripción se amplía a toda la provincia de A Coruña. El plazo permanecerá abierto hasta el 28 de marzo a través de la web oficial y del apartado específico que se pone a disposición en esta edición

Pasos

El teatro Jofre será de nuevo el escenario de esta cuarta edición, acogiendo la gran final el próximo 12 de abril. El jurado estará formado por la cantante Lucía Pérez; el cantautor Xavier Vizcaíno; la bailarina y coreógrafa Eva Faraldo; y el dúo Caamaño & Ameixeiras, integrado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras. 

Se trata de un plantel con amplia trayectoria en el ámbito musical y escénico. Así, Lucía Pérez cuenta con una sólida carrera artística y experiencia en certámenes nacionales e internacionales, siendo la primera gallega en representar a España en el festival de Eurovisión; Xavier Vizcaíno aporta su recorrido como compositor e intérprete; Eva Faraldo suma la visión profesional de la danza; y Caamaño & Ameixeiras representan una de las propuestas más reconocidas de la música folk gallega actual, combinando tradición y contemporaneidad. 

Además, en esta primera fase de visualización y valoración de vídeos, el jurado estará apoyado por el acordeonista, profesor universitario y cofundador del certamen, Joaquín Enríquez

Premios

Los ganadores de cada categoría del certamen de jóvenes talentos (vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana y variedades) recibirán un premio de 300 euros, mientras que los finalistas obtendrán como reconocimiento una entrada a un parque multiaventura. Esta edición incorpora una mención para la actuación que destaque por el uso y fomento de la lengua y cultura gallega

