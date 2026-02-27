Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cuatro estudiantes de Venezuela y Brasil cursan Mecatrónica en Ferrol

Los alumnos del programa Retorna Talento FP de la Xunta realizarán las prácticas en ElectroRayma

Redacción
27/02/2026 18:42
Martina visita el CIFP Ferrolterra por el programa Retorna
Los cuatro alumnos en el CIFP Ferrolterra con la delegada territorial
Emilio Cortizas
El CIFP Ferrolterra acoge este curso a cuatro estudiantes del Programa Retorna Talento FP de la Xunta de Galicia, que cursan la FP Dual Mecatrónica y que realizan sus prácticas en la empresa naronesa ElectroRayma. 

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada de la vicedirectora del centro, Raquel Rodríguez, visitó este viernes a estos estudiantes que se forman en la FP Dual gracias al programa Retorna Talento de la Xunta. 

Aneiros se interesó por el grado de satisfacción de estos estudiantes procedentes de Venezuela y Brasil con el programa, así como su experiencia en el marco de esta iniciativa que permite que gallegos residentes en el extranjero –tanto emigrantes como descendientes de estos–cursen formación profesional en Galicia y se incorporen al mercado laboral. 

Abierta la inscripción

Los alumnos de esta formación llegaron al centro a principios de febrero y están realizando dos meses de clases presenciales prácticas a las que seguirá un período de formación en la empresa naronesa ElectroRayma, en la que estarán hasta agosto. 

La delegada territorial recordó que la convocatoria de solicitud de las becas Retorna Talento FP, que permiten a los beneficiados formarse profesionalmente en diferentes centros gallegos durante los próximos dos cursos (2026/27 y 2027/28), sigue abierta hasta el 30 de abril. 

El CIFP Ferrolterra es por el momento el único centro de la comarca adherido al programa, ofertando para esta nueva edición el ciclo medio de Soldadura y calderería en modalidad presencial. 

El programa Retorna implica a una decena de empresas de Ferrolterra

Más información

La Xunta destina un total de 1.800.000 euros para las 120 becas que se conceden, cuya cuantía se incrementa hasta los 15.000 euros, cantidad que será distribuida en las tres anualidades que cubre la formación (2026, 2027 y 2028). 

Estas ayudas permiten a los estudiantes acogidos que se formen en los centros asociados afrontar costes derivados del viaje desde su país de origen, el alojamiento y la manutención en Galicia, así como la suscripción de un seguro médico, de ser preciso. 

