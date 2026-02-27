El Vía Crucis de la Junta de Cofradías marca la cuenta atrás para la Semana Santa

Vía Crucis de la Junta Cofradías Jorge Meis

La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebró este vienes el tradicional Vía Crucis, una cita ya consolidada en el calendario de eventos que configuran la Semana Santa ferrolana. Como se recordará, este cortejo se retomó el año pasado, tras dos ediciones de parón, aunque se viene celebrando desde 2010.

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, de la Cofradía de la Merced, fue la que encabezó la procesión, que discurrió por varias calles del centro de la urbe desde poco antes de las 21.00 horas, después de la celebración y el rezo de las estaciones en el interior del templo.

También la Orden Tercera celebró este viernes, como cada viernes de Cuaresma, un Vía Crucis en su capilla (19.00 horas).

Novena de las Angustias

En otro orden de asuntos, desde la Junta General de Cofradías también se recuerda que sigue celebrándose la novena en honor al Jesús Nazareno de la Cofradía de las Angustias, que arrancó el pasado 25 de febrero y culminará el cinco de marzo, con horario de los cultos de lunes a sábado, con misa y novena a las 09.00 horas y a las 12.00, y rezo del rosario a las 11.30 horas. El domingo el horario de la misa y novena será a las 09.00 y 13.00 horas y el rosario a las 12.30.

Se indica, asimismo, que el próximo 6 de marzo, festividad de Jesús Nazareno, el santuario de las Angustias permanecerá abierto en horario de mañana y tarde, con la imagen expuesta para su veneración. Al día siguiente, a las 12.00 horas, se celebrará la función principal de la festividad seguida de una procesión.

Por otra parte, en estas mismas jornadas, del 6 al 8 de marzo, a las 19.00 horas, la Cofradía de Dolores celebrará también un triduo en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en honor a Jesús Nazareno.

Concierto

Otro de los actos vinculados a este preludio de la Semana Santa ferrolana del que se da cuenta desde la junta, es la celebración, mañana, de un concierto a cargo de la Agrupación Musical Virgen del Carmen, que se llevará a cabo en la iglesia Sagrado Corazón de Caranza, que dará comienzo a las 18.00 horas.

Con este concierto de Cuaresma, como señalan desde la formación, se pretende rendir homenaje a la imagen de Jesús de la Salud, de la cofradía sevillana de Los Gitanos.

Con tal motivo, han preparado un recital “muy andaluz”, con un repertorio que incluye las piezas: “Cinco llagas”; “A los pies de Sor Ángela”; “Señor de San Román”; “Ave María”; Pescador de Hombres”; “Consuelo gitano” y “La saeta”.