Apoyo a las reivindicaciones del comité de empresa de Navantia a su propuesta de plan industrial

Entre el público, además de los bomberos, también se encontraban miembros del comité de Navantia Emilio Cortizas

Como declaración institucional y, por lo tanto, como reflejo del apoyo unánime de los cuatro grupos políticos con representación en la corporación se leyeron también en el pleno del jueves las principales reivindicaciones del comité de empresa de Navantia con relación a la negociación del plan industrial.

La inversión en un dique cubierto es una de las demandas más relevantes, así como un plan de incorporaciones de 1.250 trabajadores y trabajadoras más y mejoras para la industria auxiliar.