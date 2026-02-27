Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Apoyo a las reivindicaciones del comité de empresa de Navantia a su propuesta de plan industrial

La inversión en un dique cubierto es una de las demandas más relevantes

Redacción
27/02/2026 21:24
Entre el público, además de los bomberos, también se encontraban miembros del comité de Navantia
Entre el público, además de los bomberos, también se encontraban miembros del comité de Navantia
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Como declaración institucional y, por lo tanto, como reflejo del apoyo unánime de los cuatro grupos políticos con representación en la corporación se leyeron también en el pleno del jueves las principales reivindicaciones del comité de empresa de Navantia con relación a la negociación del plan industrial. 

La inversión en un dique cubierto es una de las demandas más relevantes, así como un plan de incorporaciones de 1.250 trabajadores y trabajadoras más y mejoras para la industria auxiliar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Celebración del chocolate solidario en el colegio Mercedarias

Chocolate solidario en el colegio Mercedarias
Redacción
concentración delante del conservatorio para pedir arreglo del aparcamiento

Protesta del Anpa del Xan Viaño por el estado del estacionamiento
Redacción
Actuación en la zona de O Inferniño

La demolición de los aseos de O Inferniño da el impulso a la obra del parque
Redacción
Obras de la diputación en el vial de acceso a Loiba

La Diputación reforzará la seguridad vial en Ferrolterra con tres millones
Verónica Vázquez