Acuerdo unánime para buscar la reubicación “nun espazo digno” del archivo municipal de Ferrol

El grupo municipal socialista presentó esta moción Emilio Cortizas

Por unanimidad se aprobó la moción presentada en el pleno del jueves por el PSOE para proceder a la reubicación inmediata del archivo municipal que, tras las obras del pasado año para dedicar parte del espacio a usos administrativos, redujo la sala de consulta al espacio que antes ocupaban los baños del propio servicio.

El grupo socialista dice que con este respaldo el Concello reconoce que la memoria documental de Ferrol “merece un tratamento acorde á súa importancia histórica” y es un “toque de atención” al gobierno.