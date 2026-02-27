Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Acuerdo unánime para buscar la reubicación “nun espazo digno” del archivo municipal de Ferrol

Se redujo la sala de consulta al espacio que antes ocupaban los baños

Redacción
27/02/2026 21:22
El grupo municipal socialista presentó esta moción
El grupo municipal socialista presentó esta moción
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Por unanimidad se aprobó la moción presentada en el pleno del jueves por el PSOE para proceder a la reubicación inmediata del archivo municipal que, tras las obras del pasado año para dedicar parte del espacio a usos administrativos, redujo la sala de consulta al espacio que antes ocupaban los baños del propio servicio. 

El grupo socialista dice que con este respaldo el Concello reconoce que la memoria documental de Ferrol “merece un tratamento acorde á súa importancia histórica” y es un “toque de atención” al gobierno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Celebración del chocolate solidario en el colegio Mercedarias

Chocolate solidario en el colegio Mercedarias
Redacción
concentración delante del conservatorio para pedir arreglo del aparcamiento

Protesta del Anpa del Xan Viaño por el estado del estacionamiento
Redacción
Actuación en la zona de O Inferniño

La demolición de los aseos de O Inferniño da el impulso a la obra del parque
Redacción
Obras de la diputación en el vial de acceso a Loiba

La Diputación reforzará la seguridad vial en Ferrolterra con tres millones
Verónica Vázquez