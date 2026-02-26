Mi cuenta

Una veintena de parejas renovaron su compromiso matrimonial en Caranza

El acto, enmarcado en la Semana del Matrimonio, estuvo presidido por el obispo Fernando García Cadiñanos

Redacción Ferrol
26/02/2026 16:42
Foto de familia de los asistentes al acto que se desarrolló en la iglesia de Caranza
Foto de familia de los asistentes al acto que se desarrolló en la iglesia de Caranza
DMF
Dieciocho matrimonios de la zona participaron el pasado fin de semana en un acto desarrollado en la iglesia de Caranza para renovar sus compromisos matrimoniales. La celebración estaba enmarcada en la Semana del Matrimonio 2026, que organiza la delegación de laicos, Familia y Vida al tiempo que se desarrolla también la campaña nacional promovida por la Conferencia Episcopal.

Según se informa desde la Diócesis, los matrimonios participantes “expresaron la pluralidad de nuestra iglesia”. Y es que en el acto estuvieron presentes “desde ancianos que llevaban más de 50 años casados, a latinos con sus hijos pequeños que han hecho su proceso migratorio entre nosotros a adultos que celebraban sus bodas de plata”.

La celebración estuvo presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos y concelebrada por el párroco de la parroquia de Caranza, Alejandro Ruíz.

Durante la homilía, al hilo de las lecturas del primer domingo de Cuaresma, el obispo se refirió “a los momentos de desierto” que muchas veces atraviesa también la vida matrimonial. “Hoy os invito a renovar vuestro sí: he estado en el desierto contigo y sigo eligiéndote”, subrayó comentando el evangelio. También hizo alusión el prelado a las tentaciones que pueden desviar de la vocación matrimonial que cada uno ha elegido, como la de prescindir de Dios, la comodidad física y material y el poder.

En relación con este acto de Caranza, la delegación de Familia de la diócesis celebró en las últimas horas en Viveiro la acción “Entre fuego y palabra: reaviva tu matrimonio”, un encuentro dirigido también a parejas casadas en un ambiente cercano y participativo

Curso de formación sobre protección a la infancia

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol acaba de poner en marcha un proyecto piloto de formación en protección de la infancia y creación de entornos seguros, en coordinación con otras diócesis y en colaboración con Dodania, Federación de Entidades Cristianas de tiempo Libre. El objetivo de esta acción es que todas las personas que participan en las actividades pastorales –sacerdotes, catequistas, miembros de Cáritas, cofradías, campamentos, delegaciones y movimientos– cuenten con una formación básica que ayude a mejorar la prevención y el cuidado de los menores. Desde la Constitución de la referida Oficina de Protección á Infancia e Persoas Vulnerables (Protexe) se han venido desarrollando diferentes acciones como un curso presencial con dos sedes (Ferrol y Lugo), que se va a celebrar este sábado en el CPR Arenales Santa Juana (de 10 a 14 horas).

