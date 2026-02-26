Simulacro de emergencia en el puerto de Ferrol

Simulacro en el puerto ferrolano Jorge Meis

La zona portuaria, y concretamente la dársena interior, fueron este jueves el escenario de un simulacro de emergencia organizado por el organismo para medir la eficacia de sus planes de protección.

Participaron efectivos de Policía Local, Nacional y Portuaria, Guardia Civil y bomberos, entre otros. En el ejercicio se planteó el incremento del nivel de seguridad por la sospecha de una amenaza de ataque al puerto.