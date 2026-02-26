Ferrol
Simulacro de emergencia en el puerto de Ferrol
Un gran despliegue de emergencias en las instalaciones portuarias ferrolanas este jueves
La zona portuaria, y concretamente la dársena interior, fueron este jueves el escenario de un simulacro de emergencia organizado por el organismo para medir la eficacia de sus planes de protección.
Participaron efectivos de Policía Local, Nacional y Portuaria, Guardia Civil y bomberos, entre otros. En el ejercicio se planteó el incremento del nivel de seguridad por la sospecha de una amenaza de ataque al puerto.