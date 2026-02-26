Más de 4.000 personas se solidarizan en Ferrol con las víctimas del incendio en Recimil

Concentración convocada por los Bomberos de Ferrol Emilio Cortizas

Más de 4.000 personas se han concentrado este jueves en la plaza de Armas para arropar a los bomberos de Ferrol y para solidarizarse con las víctimas del incendio que se declaró en la madrugada del pasado día 19 en la calle Álvarez de Sotomayor de Recimil y en el que falleció un joven y un compañero perdió una pierna durante el operativo.

"Hoy nos reunimos para exigir lo que merecemos como ciudadanos y como trabajadores: que se pongan los medios y la voluntad para que esto no se vuelva a repetir jamás", dijo el portavoz del colectivo, Julián Vizoso, antes de invitar al público a secundar un minuto de silencio en memoria de Diego Gabarre, el joven de 19 años que falleció el fin de semana tras no poder recuperarse de las secuelas del accidente.

Vizoso recordó que en el pleno de este jueves se debate "el futuro de nuestro compañero Polo y su familia, que ahora tendrán que afrontar otra realidad con un día lleno de dificultades y desafíos". Así, apuntó que "esta tragedia no fue un golpe del destino sin responsables" y recordó que la madrugada del incendio "hubo algo más que mala suerte: hay unos hechos que no pueden ignorarse y que han tenido consecuencias letales e irreversibles".

El portavoz de los bomberos explicó que "cuatro bomberos (eran los que estaban en el turno ese día) no son siete y tampoco son cuatro, pues uno se ocupa de la central de comunicaciones, otro conduce el camión bomba y otro el camión escalera: queda uno". "Ferrol, una ciudad de 67.000 habitantes, tenía un solo bombero ese día para intervenir en un incendio", señaló.

"Hace meses que venimos denunciando el riesgo, la precariedad y la falta de efectivos", manifestó Vizoso, que criticó "la imposición de un protocolo de actuación inmoral, raquítico e irreal, que no protege ni nos protege, acordado por gobierno local, asesores y la persona que designaron jefe de bomberos, que ha dejado a esta ciudad a los pies de los caballos día tras día desde el 23 de diciembre".

Julián Vizoso cargó con dureza contra un protocolo "que no dice que esperemos ante una intervención, qué recursos llegarán ni cuándo. Se limita a decir que ya se ocupará el 112, que está a 120 kilómetros, en A Estrada, de avisar a los refuerzos si lo cree necesario. ¿Cuánto tienen que esperar los ciudadanos en peligro?".

Vizoso incidió en que la tragedia de Recimil "sí pudo evitarse con más medios" y le pidió al grupo del PP que vote a favor de una moción para que "nuestro compañero, bombero desde hace 23 años, tenga el futuro digno que merece siendo el bombero que es". "¡Todos somos Polo!", gritó el portavoz, tras reclamarle al ejecutivo que "ponga fin a esta ruleta rusa en cada guardia. Hay una negligencia y una responsabilidad que nadie ha asumido".