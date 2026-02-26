José Antonio Cortés, antropólogo: “Co comercio temos tamén o problema da falta de tempo”
O experto da UDC intervirá este venres no centro cívico de Canido nunha nova entrega do ciclo “O barrio é noso” que organizan a Asociación Veciñal e Muíño do Vento
O antropólogo e sociólogo José Antonio Cortés abordará nunha mesa redonda, xunto con representantes veciñais e da asociación Hoscompro, os retos do comercio de proximidade. Será este venres, ás 20.00 horas, no centro cívico de Canido.
De que aspectos vai falar na súa intervención?
Desde o eido da antropoloxía social e da socioloxía, farei fincapé na complexidade dos seus impactos, por exemplo, con respecto á relación e a tensión entre o pequeno comercio de barrio e os grandes supermercados. Hai un gran tipo de negocio, as grandes superficies, que hoxe están ou buscan espazos ou o ou modelos máis rendibles para eles, como son os supermercados de barrio: o gran supermercado da periferia ao que ían os nosos nos 80 e nos 90 facer a compra está en crise e moitos estanse reciclando en pequenos supermercados de barrio. Isto non quere dicir que este supermercado sexa comercio local, aínda que estea nos barrios. Falamos dun proceso de acaparación, a través de sucursais, do tecido económico e do consumo nos barrios. Isto procede do modelo norteamericano e británico, do “Tesco Town”, pobos nos que hai un Tesco en que todo o mundo pode aprovisionarse de todo; cando tes pequenos negocios, a distribución dos beneficios é máis ampla e dáse unha relación máis distributiva.
Poden convivir a medio prazo os dous modelos?
Hai aí unha ambigüidade e é importante que reflexionemos sobre ela. Estas grandes empresas son capaces de atraer e de xerar un tipo de fluxos de consumidores a unha zona da cidade concreta. Obviamente, pode beneficiar ou prexudicar, se abre ou se pecha. Agora ben, ese tipo de negocio está encamiñado precisamente á acaparación, e esa lóxica só funciona se vai crecendo, polo que vai tender a fagocitar todo ese tecido de pequenos negocios –carnicería, peixería, panadería, ferretería etc– que pasaría a estar aglutinado nun pequeno negocio.
Como pode facerse imprescindible o pequeno comercio para a veciñanza?
Aquí entramos nas complexidades dos seus impactos. A acumulación e a acaparación son a súa lóxica e, cando pensamos nas solucións, temos que pensar nos elementos estruturais que axudan a que este fenómeno estea a acontecer. Hai un fenómeno estrutural clave, que é a pandemia de falta de tempo, que nos afecta a todos: podes falar con calquera veciño, xubilado, empregado, desempregado... Ninguén ten tempo, e ese é un problema desta época. Esa falta crónica de tempo tradúcese en que sexa moito máis doado ir a un destes supermercados a mercar todo dunha vez que facer cinco ou seis paradas en diferentes negocios. Isto non afecta só aos veciños dun barrio, pois ti non podes decidir ter máis tempo. E tamén afecta ao prezo. Estas grandes empresas teñen unha maior capacidade para controlar o prezo das cousas para obtelos máis baratos. Temos problemas de precariedade de tempo e de precariedade económica. As persoas non somos tan libres para decidir mercar no comercio local, polo que non é unha decisión exclusivamente persoal, se somos máis ou menos responsables, senón que é máis estrutural que hai que abordar desde un marco máis amplo que o propio barrio. Solucións hainas, como empregar unha moeda local que permita desacoplar a economía dun barrio da economía dun país e, desa maneira, controlar o prezo das cousas.