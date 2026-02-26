Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Inauguración de la exposición de Alfakurri en el Ateneo Ferrolán

La artista presenta su muestra "Rompendo nasas"

Redacción
26/02/2026 22:28
La artista conocida como Alfakurri expone en el Ateneo Ferrolán
Cedida
El Ateneo Ferrolán acoge este viernes 27, a las siete, la inauguración de la exposición de Miriam Al-Fakhouri –marca artística: alfakurri–.

Bajo el lema “Rompendo nasas”, la artista plástica muestra sus composiciones, que podrán visitarse en la sala ferrolana hasta el próximo 31 de marzo.

Alfakurri está afincada en Cedeira desde el año pasado, dejando el Madrid en el que era funcionaria para apostar por su sueño: vivir del arte.

Especializada en collage, Miriam Al-Fakhouri ha expuesto ya en Madrid, A Coruña, Cedeira o San Sadurniño, entre otras localidades, antes de llegar ahora a la ciudad naval con esta exposición.

La propia autora define su estilo como un “surrealismo mágico” en el que, de forma autodidacta, disfruta del collage “cortando y pegando momentos”.

Con la premisa de que “la vida nos deja fragmentos”, la artista considera que el arte consiste en “decidir qué hacemos con ello”. Su muestra es un ejemplo del uso que ella ha hecho.

