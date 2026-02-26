Ferrol se prepara para acoger la fiesta de Las Pepitas con actos oficiales y música de rondallas por las calles de la ciudad

La concejala de Turismo, en el centro, con la presidenta de la coordinadora de rondallas y la autora del cartel Jorge Meis

La fiesta de Las Pepitas, que se celebrará el miércoles 18 de marzo, ya tiene programa y cartel anunciador del evento. La edila de Turismo, Maica García, lo dio a conocer en la mañana de este jueves, acompañada por la presidenta de la Coordinadora de Rondallas, Elena Horjales, por la creadora del cartel de este año, Nuria Revuelta, y por una representación de miembros de las rondallas.

La programación comenzará el día 18 (víspera de San José) a las 16.15 horas con el tradicional acto institucional en el teatro Jofre.

En este evento se homenajeará, como viene siendo habitual, a las madrinas y padrinos de las rondallas de la ciudad naval y también de la comarca, que se suman en este día a la celebración ferrolana, además de a los músicos y rondallistas de honor.

La actividad de la Fiesta de Interés Turístico de Galicia y que busca ser declarado también a nivel nacional, continuará, ya de un modo más popular, por las calles de Ferrol, a partir de las 18.00 horas, con diferentes itinerarios diferenciados y organizados.

De este modo, algunas de las rondallas participantes recorrerán las calles Concepción Arenal, Magdalena, Carme, Real, Amboage, Galiano hasta la plaza de Armas, mientras que otras realizarán un recorrido por Concepción Arenal, Magdalena, Tierra, Real, Amboage, Dolores hasta la plaza de Armas. Una vez en este punto, ante el Palacio Municipal, tendrá lugar la celebración de la gala, para la cual se instalará una carpa, que dará comienzo a las 19:00 horas.

Las rondallas locales Añoranzas, Club de Campo, Bohemios, Sonidos del Alba, Solo Elas, Oson do Mar y Nas ondas del mar, compartirán escenario y calle con las invitadas, procedentes de diferentes puntos de la comarca.

Presentación de la programación y el cartel de Las Pepitas Cedida

La concejala mostró su deseo de que la fiesta pueda celebrarse por todo lo alto y que las calles de la urbe se llenen para que "luzcan como nunca".

Por su parte, Elena Horjales mostró su satisfacción por la presentación de la fiesta un año más, de la que espera que sea un éxito de convocatoria.

En cuanto a la autora del cartel -estudiante del ciclo superior de Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia-, Nuria Revuelta, compartió en qué se inspiró para diseñarlo: “A noite de San Xoán é moi máxica e quixen trasladar esa maxia á noite das Pepitas”.

Hermanamiento con Mondoñedo

En la misma jornada de Las Pepitas, como es habitual, se conmemora el hermanamiento que Ferrol mantiene con Mondoñedo, con una representación en el acto de la corporación mindoniense, que visita cada año la ciudad naval para compartir la fiesta de las rondallas. Ferrol devuelve visita anual en la tradicional romería de As San Lucas de Mondoñedo.