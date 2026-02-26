El voto en contra del PP impide avanzar en una solución al conflicto de los bomberos

Mario Romero, bombero que participó en el operativo del jueves 19, intervino en el pleno Emilio Cortizas

Los votos en contra de los concejales del Partido Popular en tres de los cuatro puntos de la moción presentada por la oposición sobre el conflicto con los bomberos a raíz del grave accidente del pasado día 19 evitaron la aprobación de un texto consensuado con el servicio de extinción de incendios en el transcurso de un pleno que comenzó con un nivel de crispación poco frecuente y que alcanzó su punto culminante en el momento de la votación. Los bomberos, visiblemente molestos, increparon a los ediles de la bancada popular –pero alguno también a la de enfrente, con gritos de “dais vergüenza”– tras pedir votar por puntos al no aceptar los promotores de la propuesta una serie de cambios –poco sustanciales en el contenido–.

El PP asumió la literalidad de los dos primeros puntos, referidos al trabajador amputado, con el matiz de vincular la indemnización al resultado de la investigación en curso, pero pidió sustituir el número de efectivos de los servicios mínimos –9– por el texto que se exigía “completar a convocatoria en marcha desde agosto e a creación dunha bolsa de traballo” y, en el último, sobre los posibles ceses, cambiarlo por la “depuración das responsabilidades que procedan”.

El movimiento no gustó nada a la oposición, que ya venía cocinando el cabreo casi desde el principio de la sesión en los debates sobre el Plan de Acción de 2024, los reconocimientos extrajudiciales de crédito, los informes de morosidad o la liquidación del servicio de depuración al Concello de Narón de 2024 y el primer semestre de 2025.

El tono fue alto desde el principio, pero por momentos resultó incluso estridente, principalmente en la dialéctica entre los portavoces de la oposición y la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, a la que acusaron de “frivolizar con chistes malos e chascarrillos nuns momentos duros como os que estamos a vivir”, dijo Jorge Suárez –FeC–. Las pullas de la portavoz popular en aspectos que el resto de grupos interpretaron como “ataques persoais” –a Iván Rivas (BNG), “o único que fixo en todo este tempo foi ocupar o sillón”; a Suárez, “de cobrar de dous sitios e non traballar en ningún”; y a Ángel Mato (PSOE) lo acusó de no asistir a ninguna comisión en lo que va de mandato, prometiéndole “convocar unha cando vostede queira para que poida asistir”– llevaron a la oposición a pedirle al alcalde que la llamara al orden. “É vostede unha vergoña para este Concello”, le espetó Suárez, mientras que Rivas aseguró que “con eses argumentos e o seu comportamento o único que fai é retratarse”.

En medio de ese ambiente de tensión creciente se llegó al capítulo de mociones, comenzando por las dos –declaración de Zona de Especial Necesidade de Rehabilitación para el conjunto de inmuebles del ámbito de la casa natal de Carvalho Calero, y la de los bomberos– para las que se habían solicitado la palabra.

En la del servicio de extinción intervino uno de los tres bomberos que participaron en el fatídico incendio del día 19, Mario Romero, que relató paso por paso lo sucedido aquella madrugada. “Señor alcalde”, dijo, “los protocolos no funcionan porque no son suficientes, y le pido, por favor, que solucione esto, que ponga todos los medios, la cabeza y la voluntad en ello, y que cuide de sus vecinos y de los bomberos, y nosotros cuidaremos de todos”.

La intervención de Romero dio paso, tras un minuto de silencio en memoria del fallecido, Diego Gabarre, a las de los portavoces de la oposición. El socialista Julián Reina, que le pidió al gobierno que “recapacite” y “se reúna con eles para chegar a unha solución”, pues “máis inadmisible que facer as cousas sen cabeza é facelas sen corazón”, dijo en referencia a los “argumentos posteriores que deu, señor alcalde, para desvincular a catástrofe do conflito”.

Rivas lamentó la “incomparecencia” del ejecutivo porque “unha semana despois do acontecido o servizo continúa en precario, seguimos sen saber se ese protocolo de actuación segue ou non vixente. El portavoz nacionalista señaló que lo más grave es que el accidente “veu precedido de moitas advertencias desde o 29 de decembro nas que se falaba dun grave risco inminente”.

Suárez, por su parte, urgió al ejecutivo a “mudar o rumbo” y a apoyar la moción para “non saír de aquí como entramos”.

La respuesta del Partido Popular la dio la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, que, tras transmitir el pésame a la familia del fallecido y desear una pronta recuperación al resto de los heridos, explicó que la escasez de efectivos “non é unha problemática recente”. Enumeró los procesos que se han puesto en marcha –el último, de siete, que se incorporarán “en breve”– y el anuncio, hecho ayer mismo, de una nueva Oferta Pública de Emprego –OPE– para este año que, entre otros, contempla la creación de seis nuevos puestos, así como 34 promociones internas.

Además, calificó de “lamentable exercicio de hipocrisía” las declaraciones de la oposición y ofreció una enmienda transaccional que los grupos no aceptaron, en unos casos –Reina– por “pretender darlle a volta ao problema” y por “mentir cos afectados diante”; en otros –Rivas– porque la moción es “a única proposta nesta semana transcorrido que adopta decisións” o, remachó Suárez, porque el cambio "intenta rebaixar a dignidade do que se pide”.