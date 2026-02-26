El proyecto Xenoma Galicia, en la ponencia de la Cátedra Jorge Juan de UDC y Navantia

María Brión, a la izquierda, estará en la Cátedra Jorge Juan Cedida

“A xenética ao alcance de todos: Que é Xenoma Galicia e por que é importante” es el título de la conferencia que el próximo miércoles 4 de marzo, a las siete de la tarde, se impartirá en la Sala Carlos III de Exponav, en el marco de la Cátedra Jorge Juan.

La charla correrá a cargo de la coordinadora del Proyecto Xenoma Galicia, que es, además, coordinadora de la Unidade de Xenética Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), María Brión.

En esta ocasión y por primera vez, la Cátedra Jorge Juan –impulsada por la UDC y Armada, bajo la dirección de Alicia Minún, profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol– colabora y se funde con la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos –impulsada por la UDC y Navantia, y liderada por la profesora de la EPEF, Ana Álvarez, y por el responsable de Transformación Digital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade–, presentando una ponencia como la de la próxima semana.

Tal y como avanza la propia María Brión, a lo largo de la conferencia se explicará pormenorizadamente qué son los estudios genómicos poblacionales y como iniciativas del tipo Xenoma Galicia representan una oportunidad estratégica para mejorar la salud de la comunidad.

Explica así que “Abordaremos de forma sinxela como a análise do ADN de miles de personas permite conocer mellor o risco de enfermidades frecuentes y/o raras, avanzando cara unha medicina máis preventiva e personalizada favorecendo a investigación biomédica, garantindo sempre a confidencialidade e o uso responsable dos datos”.

La doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y desde hace 18 años la coordinadora de la Unidade de Xenética Cardiovascular do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) e coordinadora do Proxecto Xenoma Galicia, María Brión, invitada por ambas Cátedras al acto que se desarrolla en Ferrol, coordina la iniciativa por la que se aspira a realizar pruebas de ADN a unas 400.000 personas de la comunidad, de entre 35 y 70 años, para identificar variantes genéticas de alto riesgo.