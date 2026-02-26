El Día de la Ilustración celebra un acto en Ferrol con la presencia de Siro López

Siro López Cedida

El Club de Prensa de Ferrol y el Real Coro Toxos e Froles celebran este viernes 27, a las 12.30 horas, en la sede de esta última entidad, el “Día da Ilustración”, que este año 2026 rinde homenaje al escritor, dibujante, caricaturista y humorista gráfico ferrolano Siro López.

En el acto participará el propio homenajeado, que explicará a los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Jesús Maestro las diversas maneras de enseñar a dibujar y a conocer las diferentes tipografías de Castelao, que se pueden observar en la Mostra de Debuxos que, con motivo del 75 Aniversario de su muerte, se expuso en el Toxos e Froles.

El Día da Ilustración forma parte del Calendario do libro e da lectura desde el año 2014 y toma como fecha de referencia la del nacimiento del polifacético autor rianxeiro. Es una iniciativa que impulsa la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en colaboración con la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración (AGPI). Esta conmemoración pretende recordar y reivindicar el papel de los profesionales de la ilustración en la cultura gallega.

El nombre de Siro López se une así al de Xosé Vizoso, Chichi Campos, María Antonia Dans, Lino González Trepado, Álvaro Cebreiro, Camilo Díaz Baliño, Federico Ribas, Cándido Fernández Mazas, Lolita Díaz Baliño y Reimundo Patiño.