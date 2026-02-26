El cantante Quique González presenta en el Auditorio municipal su último disco “1973”

El artista Quique González Cedida

El Auditorio de Ferrol acogerá este sábado 28 el concierto de Quique González, que llega a la ciudad para presentar en directo su último trabajo, “1973”. La actuación comenzará a las 20.30 horas.

La nueva gira del artista pop-rock comenzó el pasado noviembre y ya ha recorrido y continuará visitando gran parte del país durante los próximos meses.

El trabajo que ahora se subirá al escenario del Auditorio municipal sigue consolidando a Quique González como uno de los músicos más respetados.

Con más de dos décadas de trayectoria, el madrileño ha construido una carrera marcada por la coherencia artística, la evolución constante y una profunda honestidad creativa. A los 51 años, ha cumplido su sueño de vivir de la música, consolidándose cómo uno de los grandes songwriters nacionales, compartiendo escenario con referentes internacionales como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams, y firmando canciones ya históricas como “Aunque tú no lo sepas”, popularizada por Enrique Urquijo.

En su haber se encuentran discos como “Salitre 48”, “Kamikazes Enamorados” o “Daiquiri Blues”, junto a temas emblemáticos como “Salitre”, “Vidas cruzadas” o “La luna debajo del brazo”, convirtieron su repertorio en un pilar del rock de autor en español.

Desde su debut con “Personal” (1998), su música ha sabido combinar la tradición del songwriter americano con la sensibilidad del trovador mediterráneo.

El álbum cuenta con once canciones que consolidan su madurez artística, con una lírica de enorme calado y un sonido trabajado junto a una banda de confianza.

Las entradas para el concierto que se celebra el sábado están a la venta con precios que oscilan entre los 24 y los 30 euros, y se pueden adquirir en Ataquilla o, de forma presencial, en la billetera del teatro Jofre.