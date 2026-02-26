Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El cantante Quique González presenta en el Auditorio municipal su último disco “1973”

La actuación forma parte del la gira nacional del artista

Redacción
26/02/2026 22:18
El artista Quique González
El artista Quique González
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Auditorio de Ferrol acogerá este sábado 28 el concierto de Quique González, que llega a la ciudad para presentar en directo su último trabajo, “1973”. La actuación comenzará a las 20.30 horas.

La nueva gira del artista pop-rock comenzó el pasado noviembre y ya ha recorrido y continuará visitando gran parte del país durante los próximos meses.

El trabajo que ahora se subirá al escenario del Auditorio municipal sigue consolidando a Quique González como uno de los músicos más respetados.

Con más de dos décadas de trayectoria, el madrileño ha construido una carrera marcada por la coherencia artística, la evolución constante y una profunda honestidad creativa. A los 51 años, ha cumplido su sueño de vivir de la música, consolidándose cómo uno de los grandes songwriters nacionales, compartiendo escenario con referentes internacionales como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams, y firmando canciones ya históricas como “Aunque tú no lo sepas”, popularizada por Enrique Urquijo.

En su haber se encuentran discos como “Salitre 48”, “Kamikazes Enamorados” o “Daiquiri Blues”, junto a temas emblemáticos como “Salitre”, “Vidas cruzadas” o “La luna debajo del brazo”, convirtieron su repertorio en un pilar del rock de autor en español.

Desde su debut con “Personal” (1998), su música ha sabido combinar la tradición del songwriter americano con la sensibilidad del trovador mediterráneo.

El álbum cuenta con once canciones que consolidan su madurez artística, con una lírica de enorme calado y un sonido trabajado junto a una banda de confianza.

Las entradas para el concierto que se celebra el sábado están a la venta con precios que oscilan entre los 24 y los 30 euros, y se pueden adquirir en Ataquilla o, de forma presencial, en la billetera del teatro Jofre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Afigal

La financiación que están activando las pymes gallegas para arrancar 2026 con más músculo
Redacción
Mario Romero

El voto en contra del PP impide avanzar en una solución al conflicto de los bomberos
X. Fandiño
Inicio del curso escolar en el Tirso de Molina

Apertura del proceso de admisión escolar en Ferrolterra: guía completa para las familias
Redacción
El alumnado de los centros educativos puede acogerse a distintas ayudas

Ayudas para las familias de cara a un nuevo curso escolar
Redacción