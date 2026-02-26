Mi cuenta

El Campus Industrial, a la vanguardia del estudio del impacto de combustibles alternativos

El estudio del Citeni revela que el metano ofrece el equilibrio más sólido entre emisiones y viabilidad técnica

Redacción
26/02/2026 11:33
“Ser neutro en dióxido de carbono non significa ser completamente inocuo”. Con esta premisa, el Grupo de Enxeñaría Enerxética –Ingen– del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industrias –Citeni– del Campus Industrial de Ferrol ha participado en un estudio desarrollado conjuntamente con la Escola Superior Náutica Infante D. Henrique de Lisboa en el que se aborda la descarbonización marítima. 

José Miguel Mahía es el investigador que en su tesis de doctorado industrial en colaboración con la empresa CT Ingenieros estudia el impacto real cada uno de los combustibles alternativos –metano, metanol, amoníaco e hidrógeno– en este proceso, tanto desde la perspectiva de las emisiones contaminantes como de los riesgos operativos y la eficiencia energética. 

Entre las conclusiones que se extraen se encuentra la certeza de que “a descarbonización non pode medirse unicamente en termos de dióxido de carbono”. Así, a pesar de que combustibles como el amoníaco y el hidrógeno no lo emiten, “durante a súa combustión si poden xerar óxidos de nitróxeno, gases responsables da chuvia ácida de impactos negativos sobre a saúde e os ecosistemas”. 

Por ello, sin tecnologías adecuadas, “estas emisións poden ser elevadas”. “Se non se controlan outros contaminantes”, señala el estudio, “podemos substituír un problema por outro”. 

Pruebas

El grupo analizó el impacto real de cada combustible aplicando indicadores utilizados por la Organización Marítima Internacional y al análisis económico se incorporó además un sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea que fija un coste por tonelada de dióxido de carbono emitida. 

Así, los resultados muestran, apunta el Campus Industrial, que el metano ofrece actualmente “o equilibrio máis sólido entre a redución de emisións e a viabilidade técnica, con descensos nas emisións de dióxido de carbono superiores ao 30%”. 

El metanol presenta un comportamiento intermedio y elimina as emisións de azufre, mientras que tanto el amoníaco como el hidrógeno, aun eliminando el CO2, “requiren medidas adicionais” para controlar los óxidos de nitrógeno “e unha maior adaptación tecnolóxica”. 

El análisis también aborda los problemas asociados a fugas, incendios y explosiones. Aquí, el metano tiene riesgos térmicos en caso de incendio, “pero con baixa toxicidade”, mientras que el metanol se mantiene “estable a temperatura ambiente e o seu comportamento en caso de fuga é máis predicible”. El amoníaco destaca por su alta toxicidad y el hidrógeno es el que presenta mayor riesgo en términos de explosividad. 

Metano y metanol, combustible de transición

Las conclusiones del estudio son que el metano y el metanol pueden desempeñar un papel relevante como combustibles de transición, mientras que el amoníaco y el hidrógeno “requiren dun maior desenvolvemento tecnolóxico, melloras nos sistema de almacenamento e ventilación e unha evolución no marco normativo internacional”. Además, el trabajo recomienda que no solo se penalicen las emisiones de dióxido de carbono, sino también otras.

