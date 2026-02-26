Comienza la poda de los magnolios del Cantón que pidieron los vecinos

Un operario de la empresa de mantenimiento de zonas verdes, este miércoles Jorge Meis

Operarios de la empresa de mantenimiento de jardines y zonas verdes comenzaron este miércoles los trabajos de poda de los 19 magnolios del Cantón de Molíns.

El concejal de Servizos, José Tomé, explicó que la actuación es la respuesta del Concello a la petición formulada por varios vecinos de la zona, “pois nos trasladaron que o crecemento das copas estaba a dificultar a entrada de luz natural das vivendas”, dijo, “ademais de para mellorar a seguridade peonil, garantindo a boa conservación destas especies”.

Los trabajos se realizarán a lo largo de los próximos días y consisten en una poda de mantenimiento y saneamiento de los ejemplares, así como la retirada de las ramas secas o dañadas por los temporales de las últimas semanas y, además, la revisión del estado general de las copas, “seguindo criterios técnicos”, informó el edil de Servizos.

A mayores, Tomé recordó que los operarios de la empresa de jardines continúan trabajando en la zona, en concreto en las tareas de mantenimiento básico de la Alameda de Suanzes y del propio Cantón.

La UTE formada por Geseco y Copasa es la adjudicataria de este contrato desde finales del año 2024. Actualmente, la plantilla del servicio está próxima al centenar de personas.