Comienza la plantación de 98 árboles en la avenida de As Pías, que se divide en tres tipos en función del porte

Comienzo de la plantación en As Pías Cedida

Los operarios de la empresa que presta el servicio de mantenimiento de zonas verdes en la ciudad comenzaron este jueves los trabajos de plantación de cerca de un centenar de nuevos árboles en la remodelada avenida de As Pías, una intervención que se prolongará a lo largo de las próximas semanas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

No será el mismo tipo de árboles en todo el tramo que ya es propiedad del Concello tras su cesión el año pasado por parte del Ministerio de Transportes, sino que serán diferentes especies en función, principalmente, de la zona en la que se planten y de la cercanía a las viviendas.

De este modo, las de porte bajo se destinarán al espacio más próximo al caserío, con floración de color blanco entre los meses de primavera y verano. Las especies elegidas, informa el Concello, son Cornus florida, Cornus kousa, Viburnum plicatum, Magnolia stellata y Magnolia kousa. En la zona central se plantará Jacaranda mimosifolia, con la idea de crear, en un futuro, un paseo arbolizado. Esta especie tiene floración azul en verano.

Por último, en la parte más alejada de las viviendas los técnicos han optado por árboles de un porte mayor “e cunha marcada cor outonal” como Acer rubrum, Acer x framanii, Ginkgo biloba y Querqus coccinea. “As especies seleccionadas”, apunta el gobierno local, “garanten diversidade, adaptación ao entorno e valor ornamental”.

Modelo de ciudad

Con esta actuación, señala el ejecutivo municipal, se cumple el compromiso realizado el año pasado por el alcalde, José Manuel Rey, en el acto de inauguración de las obras de la avenida de As Pías.

“Reafirmámonos no noso modelo de cidade máis verde, sostible e amable, no que a mellora dos espazos públicos e o coidado do medio ambiente son unha prioridade”, señalan fuentes municipales.