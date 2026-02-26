Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Canido acoge una nueva actividad del ciclo “O barrio é noso”, en este caso sobre el comercio

Tendrá lugar este viernes, a las 20.00 horas, en el centro cívico

Redacción
26/02/2026 11:19
Otra de las charlas que se han hecho en este ciclo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El profesor de Sociología de la Universidade da Coruña, Juan Antonio Cortés Vázquez, será uno de los invitados a una nueva actividad del ciclo “O barrio é noso” que organizan la Asociación Veciñal, Muíño do Vento y Radio FilispiM y que, en este caso, tendrá lugar este viernes, a las 20.00 horas, en el centro cívico de Canido. 

La mesa redonda contará también con representantes de la asociación de negocios de la zona, Hoscompro, y de vecinos. El objetivo es analizar la situación de los establecimientos de proximidad y también las implicaciones que tendrá el proyecto de construcción de un nuevo centro comercial en la parcela del cuartel Sánchez Aguilera. 

Imagen de archivo de una charla en el centro cívico

La vivienda vuelve a inspirar una nueva charla en el centro cívico de Canido

Más información

Esta es la sexta charla que se organiza desde que arrancó el ciclo, en 2024. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

presentación Pepitas

Ferrol se prepara para acoger la fiesta de Las Pepitas con actos oficiales y música de rondallas por las calles de la ciudad
Redacción
José Miguel Mahía y Almudena Casanova, de CT Ingenieros

El Campus Industrial, a la vanguardia del estudio del impacto de combustibles alternativos
Redacción
zona que van reurbanizar en Canido final da rúa Doutor Fleming con rúas Ignacio Martell e Alonso López

Abierta la licitación para reurbanizar el tramo final de Doctor Fleming
Redacción
El ideal gallego

Canido acoge una nueva actividad del ciclo “O barrio é noso”, en este caso sobre el comercio
Redacción