Canido acoge una nueva actividad del ciclo “O barrio é noso”, en este caso sobre el comercio

Otra de las charlas que se han hecho en este ciclo Daniel Alexandre

El profesor de Sociología de la Universidade da Coruña, Juan Antonio Cortés Vázquez, será uno de los invitados a una nueva actividad del ciclo “O barrio é noso” que organizan la Asociación Veciñal, Muíño do Vento y Radio FilispiM y que, en este caso, tendrá lugar este viernes, a las 20.00 horas, en el centro cívico de Canido.

La mesa redonda contará también con representantes de la asociación de negocios de la zona, Hoscompro, y de vecinos. El objetivo es analizar la situación de los establecimientos de proximidad y también las implicaciones que tendrá el proyecto de construcción de un nuevo centro comercial en la parcela del cuartel Sánchez Aguilera.

Esta es la sexta charla que se organiza desde que arrancó el ciclo, en 2024.