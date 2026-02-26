Bomberos de Ferrol: "A sensación é que aquí non hai ninguén ao volante"

Protesta de los bomberos en los últimos días Jorge Meis

La reunión extraordinaria del Comité de Seguridade e Saúde del Concello que se ha celebrado en la mañana de este jueves deja un sabor agrio en el representante del cuerpo de bomberos, Manuel Tato, que aseguró que la sensación "é que aquí non hai ninguén ao volante".

Tato señala que el objetivo de la sesión era recopilar documentación para detectar "o erro no sistema", depurar las responsabilidades y tomar las medidas para que un accidente laboral de la gravedad del que se produjo en la mañana del pasado jueves "non volva ocorrer". "Pero o certo", añadió, "é que moito rigor non vemos e cremos, repito, cremos, que non teñen todo o que teñen que ter para aclarar o que pasou".

"Desde o primeiro día do conflito", apuntó Tato, "dixemos que había un risco moi grande". En ese sentido, recuerda que desde la última semana de diciembre, cuando los bomberos decidieron que no iban a hacer más horas extraordinarias, se registraron más de treinta escritos denunciando "o grave risco inminente" y que el protocolo de actuación que se estableció a partir de entonces "non podía prolongarse indefinidamente". Así, criticó que desde el grave accidente "a situación non só non mellorou, senón que empeorou, con algún turno de dous efectivos".