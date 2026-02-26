Mi cuenta

Ayudas para las familias de cara a un nuevo curso escolar

Administración autonómica y Concellos ofertan subvenciones para material o actividades

Redacción
26/02/2026 22:55
El alumnado de los centros educativos puede acogerse a distintas ayudas

Jorge Meis
Preparar el inicio del curso escolar supone un desembolso económico al que ningún padre o madre puede escapar. Pero conviene saber que determinadas necesidades pueden estar cubiertas, al menos en parte, con las ayudas que las administraciones públicas ponen a disposición de las familias. Para el próximo curso 2026-2027 la Xunta mantiene subvenciones que están en marcha ya desde años anteriores. 

De este modo, está en vigor la gratuidad en escuelas infantiles, una medida que desde el año 2022 afecta a todos los niños y niñas tanto de colegios públicos como privados o de iniciativa social. De hecho, Galicia fue la primera comunidad autónoma en aplicar esta medida. 

En el Concello de Ferrol, como sucede en otros muchos ayuntamientos, las familias, dependiendo de la renta, disponen de ayudas a la escolarización –100 euros por menor, para material escolar, dirigidas a menores de edad empadronados en Ferrol y matriculados en un centro de enseñanza de la ciudad y que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica o de Grado Medio– y comedores escolares –que cubrirían la totalidad del servicio para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria así como estudios en centros de educación especial, todos ellos tanto de colegios públicos como concertados. 

Una de las mejoras económicas más novedosas que entró en vigor el año pasado son las desgravaciones fiscales. Estas van dirigida a hogares con rentas per cápita superiores a los 10.000 euros hasta un máximo de 30.000 euros, que hasta ahora no recibían este tipo de apoyo. Las familias con una renta per cápita inferior a 10.000 euros siguen teniendo acceso a las ayudas o el préstamo de libros en sus centros y al bono de material. 

La desgravación fiscal supone que las familias podrán desgravar un 15 % por la compra de libros y material hasta un máximo de 105 euros por hijo o hija matriculados en Educación Primaria y ESO, las etapas de enseñanza obligatoria. Para beneficiarse de esta medida, deberán guardar las facturas de las compras realizadas. 

La última novedad del pasado curso fue la incorporación del alumnado de E-Dixgal a las ayudas de libros de texto dentro de la apuesta por avanzar en un modelo de enseñanza híbrida, de papel y nuevas tecnologías. Entre otros apoyos económicos, el Bono Concilia Familia ofrece ayudas para escolares de hasta 13 años para campamentos o actividades extraescolares.

