Inicio del curso escolar en el Tirso de Molina Jorge Meis

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ha hecho público el calendario y las normas que regirán el proceso de escolarización para el próximo curso académico 2026-2027, que, aunque puede parecer muy lejano comienza ya la selección de su alumnado.

Este procedimiento es fundamental para todas las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar, ya sea porque se incorporan por primera vez al sistema educativo —mayoritariamente en el 4º curso de Educación Infantil aunque la educación obligatoria no comienza hasta 1º de Primaria— o porque desean solicitar un cambio de centro en cualquier etapa formativa, desde Infantil hasta Bachillerato, siempre condicionado a la disponibilidad de vacantes de las que se disponga. El proceso se divide en dos fases principales según la situación del alumno.

Reserva de plazas

Esta ya ha debido efectuarse entre el 15 de enero y el 4 de febrero. Este periodo está reservado exclusivamente para el alumnado que finaliza una etapa educativa en su centro actual y debe trasladarse al colegio o instituto adscrito que le corresponde. Es el caso típico de los niños que terminan la etapa de Infantil en una escuela (EEI) y pasan a un colegio para iniciar los cursos de Primaria, o de estudiantes que finalizan la Primaria y comienzan la Secundaria en un instituto vinculado.

Nuevas entradas

Entre el 1 y el 20 de marzo. Es el plazo general para las nuevas entradas en el sistema o para quien decida, por voluntad propia, cambiar de centro escolar. Tras el cierre de las solicitudes, el calendario oficial marca el 24 de abril como fecha para la publicación de los listados provisionales y el 15 de mayo para las definitivas. Finalmente, la formalización de la matrícula se realizará entre el 20 y el 30 de junio para Infantil y Primaria, y de 23 de junio a 7 de julio para ESO y Bachillerato.

Bajada de ratios

Como novedad destacada, la organización del próximo curso consolida el acuerdo de mejora de la enseñanza blindada por la Xunta de Galicia. Uno de los puntos clave es la reducción progresiva del número máximo de alumnos por aula a 20. Esta medida, que ya se aplica en 4º y 5º de Educación Infantil, se extenderá el próximo curso a 6º de Infantil, completando así la bajada de ratios en toda esta etapa educativa inicial.

Gestión digital

Para agilizar los trámites, la Administración pone a disposición de las familias la herramienta informática admisionalumnado. A través de esta aplicación, los padres y tutores pueden cubrir su solicitud de manera cómoda, marcar los criterios del baremo que deseen que se les valore y elegir el método de entrega: bien de forma telemática —garantizando el derecho al acceso electrónico a los servicios públicos— o bien de manera presencial en el centro educativo tras generar el documento en la plataforma. Además, el sistema ofrece una transparencia total, ya que permite consultar en que estado se encuentra la tramitación en cada fase. Para esto, las familias solo precisan el código identificativo que genera la aplicación y el DNI del progenitor que procede a la firma.

Baremación

Cuando las plazas ofertadas son inferiores a la demanda en un centro educativo, deberá aplicarse un baremo con una serie de criterios para adjudicar las plazas existentes. Entre estas se encuentra contar con hermanos o hermanas en el centro de petición, que suele ser el que mayor puntuación aporte y que va en aumento dependiendo del número de hermanos que se hallen escolarizados en él, dirigido así a favorecer la conciliación familiar de los progenitores.

La proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de madres y padres es otro de los factores que se tienen en cuenta, valorándose positivamente si están en el área de influencia o cerca de ella.

La renta per cápita de la unidad familiar es otra de las cuestiones a valorar, del mismo modo que si se trata de una familia numerosa, ya sea de categoría general o especial. Las familias monoparentales también aportan puntuación específica, del mismo modo que se valora algún tipo de discapacidad del alumnado, de los progenitores o de los hermanos. Los propios centros educativos, dependiendo de sus características, pueden establecer algún tipo de criterio propio que podría ampliar la puntuación del demandante.