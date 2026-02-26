Abierta la licitación para reurbanizar el tramo final de Doctor Fleming

Una de las zonas que van a cambiar por completo con la humanización del entorno Jorge Meis

Las empresas interesadas en concursar en la licitación de la reurbanización de la calle Doctor Fleming tienen hasta el día 23 de marzo para presentar sus ofertas.

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge desde este miércoles este proceso que facilitará la comunicación peatonal entre esta calle, Ignacio Martell y Alonso López.

Las obras, como avanzó el pasado lunes el alcalde, José Manuel Rey, son la “resposta a unha demanda histórica do barrio de Canido” y supondrán una inversión de cerca de 320.000 euros, aunque su importe podría ser menor, dependiendo de la propuesta que se seleccione. El plazo de ejecución será de seis meses desde la firma del contrato.

Prioridad peatonal

Según se explica en el proyecto, la intervención apuesta por la accesibilidad “coa creación dun espazo con prioridade de uso peonil” en el que solo se permitirá el paso de vehículos para acceder al garaje de una vivienda unifamiliar que existe en el tramo final de Doctor Fleming y a los futuros que puedan servir a otras dos parcelas de suelo urbano consolidado que hay en ese mismo punto.

Habrá nuevos espacios verdes, se plantarán árboles a ambos lados y se instalará una escalera que salve el desnivel entre Ignacio Martell y Alonso López.