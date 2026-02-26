Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Abierta la licitación para reurbanizar el tramo final de Doctor Fleming

Las propuestas podrán trasladarse hasta el 23 de marzo

Redacción
26/02/2026 11:29
zona que van reurbanizar en Canido final da rúa Doutor Fleming con rúas Ignacio Martell e Alonso López
Una de las zonas que van a cambiar por completo con la humanización del entorno
Jorge Meis
Las empresas interesadas en concursar en la licitación de la reurbanización de la calle Doctor Fleming tienen hasta el día 23 de marzo para presentar sus ofertas. 

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge desde este miércoles este proceso que facilitará la comunicación peatonal entre esta calle, Ignacio Martell y Alonso López

Las obras, como avanzó el pasado lunes el alcalde, José Manuel Rey, son la “resposta a unha demanda histórica do barrio de Canido” y supondrán una inversión de cerca de 320.000 euros, aunque su importe podría ser menor, dependiendo de la propuesta que se seleccione. El plazo de ejecución será de seis meses desde la firma del contrato. 

Prioridad peatonal

Según se explica en el proyecto, la intervención apuesta por la accesibilidad “coa creación dun espazo con prioridade de uso peonil” en el que solo se permitirá el paso de vehículos para acceder al garaje de una vivienda unifamiliar que existe en el tramo final de Doctor Fleming y a los futuros que puedan servir a otras dos parcelas de suelo urbano consolidado que hay en ese mismo punto. 

Habrá nuevos espacios verdes, se plantarán árboles a ambos lados y se instalará una escalera que salve el desnivel entre Ignacio Martell y Alonso López. 

