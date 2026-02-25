Yamil Doval, el 'instagrammer' tras el vídeo viral de A Magdalena: "No entiendo la fama de que Ferrol es fea"

Yamil Doval es de A Illa de Arousa, pero llevaba siete años en Barcelona hasta que regresó para vivir en A Coruña hace tres meses AEIG

Si poseen una cuenta en Instagram o TikTok seguramente hayan visto en las últimas horas un reel de apenas unos segundos en los que se asoma, a todo color, el barrio de A Magdalena: la plaza de Galicia, dos de los emblemáticos edificios de Acevedo, la Casa Antón, las Pereira de Ucha, el Palacio Municipal, la estatua de Jorge Juan en Herrera, el Arsenal desde San Francisco, el antiguo Ideal Room, la alameda de Suanzes y la Puerta del Dique.

El autor de esta maravilla, que se ha viralizado en muy poco tiempo, es Yamil Doval, un licenciado en Derecho nacido en A Illa de Arousa y que acaba de volver a Galicia hace tres meses —concretamente a A Coruña— tras pasarse siete años trabajando en Barcelona. Apasionado de la arquitectura y el audiovisual, en sus redes se acumulan más de 172.000 seguidores.

"Llevo muchos años compartiendo este tipo de contenido simplemente porque me gusta y, con el tiempo, ha ido llegando y gustando a cada vez más gente, y he logrado crear una comunidad muy chula, pero nunca me lo había imaginado", explica, precisando que fue en el marco de la Semana del Patrimonio Invisible cuando volvió a Ferrol.

El patrimonio invisible sale a la luz en las visitas guiadas de Ferrol Más información

"Llevaba muchos años sin ir y es una ciudad que siempre me ha llamado mucho por su historia y arquitectura, y aprovechando que conseguí plaza para visitar dos casas [el antiguo edificio de "El Correo Gallego" y el Chalet Antón], me quedé a pasar el día", traslada Yamil, que aprovechó para grabar y fotografiar el centro, usando ese material en un 'reel' que ya se ha reproducido más de 100.000 veces.

La fealdad

¿Y qué le parece eso de que estamos a la cola en belleza de las urbes de Galicia? "Es algo que nunca he entendido ni compartido", sostiene, afirmando que "la realidad es que todas las ciudades gallegas tienen zonas más feas y zonas más bonitas, ninguna se salva; pero por algún motivo ha calado esa fama de que Ferrol es fea, incluso en gente que no ha estado nunca y ya ni le da la oportunidad de conocerla en persona".

"Encuentro cierto paralelismo con Vigo: ambas son ciudades costeras, pero que apenas ven el mar —la viguesa por el puerto y Ferrol por el Arsenal—, y por eso mucha gente las tacha de feas, pero no estoy de acuerdo para nada", expresa. Eso sí, en sus stories, donde hay otros retales de su paseo ferrolano, sí hace hincapié en la necesidad de una intervención en el barrio portuario que representa la otra cara de la moneda.

Vecinos de Ferrol Vello: “Estamos asustados e fartos; isto non se pode consentir” Más información

"Me dio mucha tristeza recorrer Ferrol Vello, lo vi totalmente abandonado", admite, entendiendo "que es un tema muy complejo: la falta de oportunidades hace que la gente se marche, los comercios cierran, los vecinos de toda la vida se hacen mayores y acaban falleciendo, y la comunidad desaparece". Para Yamil, esta es una circunstancia "muy difícil de revertir, no creo que haya una solución fácil y cortoplacista, pero espero que algún día vuelva a tener vida", desea.

Con todo, valora, "a mí Ferrol me parece una ciudad con una historia fascinante y una arquitectura increíble", por lo que recomienda su visita e insiste en que "creo que conocer su historia ayuda mucho a apreciar la ciudad", poniendo el foco en "el barrio de A Magdalena y su diseño rectangular, que mucha gente desconoce que es anterior al plan Cerdà del Eixample de Barcelona".

Además, precisa que a él también le "encanta" el legado del que fuera arquitecto municipal, Rodolfo Ucha. "Pude visitar dos de sus edificios, pero creo que toda su obra repartida por el centro de la ciudad debería ser más apreciada y conocida", reflexiona Yamil, al que muchos agradecen el vídeo con el que están presumiendo de ciudad al compartirlo.