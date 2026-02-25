Un viaje gastronómico a bordo de cuatro buques históricos que salieron del astillero de Ferrol

presentación en el Concello del programa gastro-turístico Pan de Barco Jorge Meis

Recuperando las travesías que realizaron cuatro buques históricos que salieron de las gradas del astillero de Ferrol en el siglo XVIII, cuatro restaurantes de la ciudad, contando también con el asesoramiento del chef Daniel López, de O Camiño do Inglés, protagonizarán la segunda edición de Pan de Barco, un evento de degustación y showcooking que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de marzo.

La cita se presentó este miércoles en el Palacio Municipal de mano de la concejala de Turismo, Maica García Fraga, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en la comarca, Martina Aneiros, puesto que ambas administraciones han vuelto a unir fuerzas para impulsar “a riqueza gastronómica e a historia naval, ademais da súa capacidade de innovación a través da fusión da tradición culinaria e a descuberta das receitas dos países aos que navegaron eses primeiros barcos que se fixeron en Ferrol, variando os ingredientes exóticos polos locais para lograr a orixinalidade”, explicó la edil.

Junto a las responsables, estaban tres de los cocineros que se encuentran inmersos en la tarea de creación de esos bocados. Álvaro González, de A Maruxaina; Adrián Pérez Vazquez, de Vanessa, y Adrián Pérez Regueiro, de Sinxelo que, junto a Mar Lago y Alejandro Martínez, de Bacelo, completan en listado de elegidos. Todos ellos han contado con el asesoramiento histórico de la experta Anabel Bello, que también formó parte de la presentación.

Pasado y futuro

Recordó García Fraga que el “pan de barco” es el nombre que recibía la galleta que conformaba el sustento principal de las tripulaciones de la época dieciochesca por su durabilidad. “Era unha solución chave para as longas travesías mariñeiras, feita con fariña de trigo forneada dúas veces, e simboliza a nosa conexión co mar”, detalló, avanzando que una panadería local se ocupará de su elaboración para que las 70 personas que asistan al evento puedan degustarla.

Serán dos horas de actividad, de 19.00 a 21.00, en el Antiguo Hospicio, con entrada libre previa reserva. Los cocineros elaborarán allí sus creaciones ante el público, que podrá probarlas después siendo testigos del “vínculo entre a gastronomía e o turismo industrial”.

Por su parte, Martina Aneiros aplaudió que la iniciativa “reivindique a nosa identidade como cidade”, valorando que se trata “dunha viaxe que nos leva ao pasado, a rescatar esas antigas receitas que surcaron os mares, pero tamén ao futuro porque é un proxecto que aposta pola creatividade coa fusión internacional: é un exemplo claro de como a historia, a innovación e a diversidade poden convivir e complementarse”.

Además, detalló que Pan de Barco no solo beneficia al sector hostelero, sino “a todos”, recordando que “é o tipo de turismo que apoiamos desde a Xunta, o modelo ‘Galicia Calidade’, que busca potenciar o noso”.

Cuatro buques

Pérez Regueiro explicó en nombre de los cocineros que todavía están inmersos en el proceso creativo y, por lo tanto, no podrían adelantar ningún detalle sobre las creaciones que se inspirarán en la historia de los siguientes barcos: “San Telmo” (Sinxelo), “Berenguela” (Vanessa), “Galicia” (Maruxaina) y “Guerrero” (Bacelo).

“Anabel nos facilitó información sobre los puertos que visitaron y nosotros intentamos coger ideas de esos lugares y hacer una tapa que fusione sus viajes, así que estamos en la parte más bonita del proyecto”, concluyó.