“Roxe de Sebes. Mil días na montaña”, del filósofo Ignacio Castro Rey, se presenta este miércoles en Canido

El filósofo y crítico de arte Ignacio Castro Rey aprovecha su experiencia en O Courel para escribir "Roxe de sebes" Cedida

El filósofo compostelano Ignacio Castro Rey presentará esta tarde de miércoles 25, a las 20.00 horas en el centro cívico de Canido, el testimonio de una experiencia radical vivida en primera persona, que se transformó en un libro que, desde su primera edición en 2001, se ha convertido en una obra de culto.

Para dar a conocer “Roxe de Sebes. Mil días na montaña”, el autor estará acompañado del profesor de la UDC Alberto Sucasas, y contará con la introducción de Pedro Ferrández.