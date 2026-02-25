"Pasó lo que temíamos que podía pasar", lamentan los bomberos de Ferrol

Los bomberos explicaron el contenido de la moción Jorge Meis

"Por desgracia, pasó lo que temíamos que podía pasar". Los bomberos de Ferrol resumieron así este miércoles las consecuencias del grave accidente que se produjo en la madrugada del pasado jueves tras declararse un incendio en Recimil, en el que falleció un joven de 19 años, se le amputó la pierna a un efectivo del parque municipal y otras dos personas, madre e hijo, permanecen ingresadas en el Chuac.

Los trabajadores del servicio de emergencias explicaron el contenido de la moción que se presenta a través de los tres grupos de la oposición (PSOE, BNG y FeC) y que exige, en primer lugar, que el Concello "poña a disposición do traballador gravemente ferido todos os recursos municipais para a súa pronta recuperación e se faga cargo dos gastos médicos asociados", además de una indemnización "derivada da responsabilidade da administración do acontecido" y la aplicación de la "segunda actividade no servizo de extinción".

Por otra parte, la propuesta pide que se garanticen "unhas condicións de traballo dignas" para los trabajadores del servicio "atendendo de maneira inmediata ás súas demandas" y dotándolo "do persoal necesario para dar cobertura aos servizos mínimos en cada quenda, establecendo un mínimo de nove persoas, conforme os informes do servizo de Prevención de Riscos Laborais". Por último, la moción exige al alcalde "que cese no seu cargo como responsable último do acontecido ou proceda a ditar o cese das persoas responsables da actual situación do servizo de extinción de incendios da cidade".

Los bomberos recordaron que el conflicto se hizo patente el 23 de diciembre, cuando, en protesta por el contenido de la Relación de Puestos de Trabajo, decidieron dejar de hacer horas extraordinarias. Lamentaron que en este tiempo "que llevamos pidiendo una reunión con el alcalde" no se haya producido, aunque reconocieron que este martes pudieron hacerle entrega al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de una carta detallando sus reivindicaciones. "Dijo", apuntaron, "que la iba a leer con detenimiento y ver si podía mediar".

En esa línea, advirtieron que seguirán "luchando" para conseguir su objetivo, por lo que animaron a la ciudadanía a secundar la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en la plaza de Armas. "Cuando el parque está bajo mínimos, el servicio no se puede dar", dijo, en referencia a las dificultades para ofrecerlo cuando en un turno hay "dos o tres personas", como sucedió, aseguraron, este martes.

Con respecto al número de efectivos necesarios, señalaron que los 50 que tendrá el parque este año, tal como aseguró el alcalde el pasado lunes, "están todavía por debajo de los 55 que contempla la RPT" y, en todo caso, "aspiramos a más porque el informe de Prevención establece que los turnos tienen que tener nueve personas, ocho de ellas en la calle y una en comunicaciones".

Sobre el resto de las condiciones, los afectados afirmaron que "teníamos esperanzas cuando se anunció una nueva RPT, pero cuando la miramos detenidamente nos pareció un engaño en lo que tiene que ver con las valoraciones. Por eso alegamos y por eso dejamos de hacer horas extraordinarias, puesto que es así, sin horas extraordinarias, cuando se puede ver la realidad del parque".